寶福山名人骨灰被盜｜市民專程查看先人龕位　孝女憂保安存在漏洞

沙田寶福山早前發生多宗名人骨灰被盜事件，被盜走的骨灰包括已故著名武術指導、導演劉家良的骨灰，以及部份富豪家族的骨灰。事件曝光後，今日（4日）有市民專程到場查看先人龕位情況，亦有市民指事件或主要針對名人，未感到太擔心，不過認為寶福山保安存在漏洞，值得關注，期望可加強出入口監控，「保安一定有漏洞㗎喇......通道位或者出口位都應該有CCTV（閉路電視）」。



有警員到場調查。（馬耀文攝）

前往拜祭的郭女士表示，看新聞才得悉名人骨灰被盜一事。她表示自己並非名人，暫時沒太大擔心，認為勒索通常針對知名人士或其家屬，「我唔係名人呀嘛，佢搞我阿媽都唔知我哋屋企人電話。」不過，她質疑龕場保安存在漏洞，認為既然家屬支付高昂費用安葬先人，應加強出入口監控：「保安一定有漏洞㗎喇......通道位或者出口位都應該有CCTV（閉路電視）」。

她補充，以往拜山多在開放時間內進行，未曾細想墓園可能成為犯罪目標，但事件發生後，她表示會提高警覺，「依家都會警惕返啲，但都未至於好緊張」。

郭女士質疑寶福山保安存在漏洞，認為既然家屬支付高昂費用安葬先人，龕場應加強出入口監控。（馬耀文攝）

市民鍾先生則對事件並不知情，但同樣認為犯罪者較可能以名人為目標，「我冇咁多錢，佢（賊人）唔會勒索我。偷骨灰都唔知我住邊度，點勒索我啫？」。他相信一般市民受影響機會不大，「係啲名人先小心啲。」

鍾先生表示，對事件並不知情，認為犯罪者較可能以名人為目標。（馬耀文攝）

另有市民表示，是在網上看到相關報道後，專程到場查看先人龕位情況，「嚟睇睇會唔會真係畀人開過」。

沙田寶福山多宗名人骨灰被盜，翁靜晶證實包括劉家良骨灰。《香港01》此前獲得部份相片，發現有骨灰龕位被打開，部份位置丟空。

《香港01》今日向寶福山查詢事件，獲回覆指公司近日發現有個別先人骨灰被人非法盜取，已於第一時間報警處理，並積極配合警方展開調查。由於事件性質較為複雜，現階段警方仍在深入調查中。

寶福山對此事件深感關注，並對受影響家屬表示誠摯慰問，將全力配合執法部門，期望案件能盡快偵破，讓家屬安心。

劉家良師傅的骨灰，安放在妙霞堂。（馬耀文攝）

寶福山較早前發生盜取骨灰事件。（馬耀文攝）

至少三名先人骨灰被盜

《香港01》早前獲悉，沙田寶福山多宗名人骨灰被盜。記者收到數張是被盜骨灰情況的相片，有人宣稱是有犯罪集團盜取骨灰，並向先人的家屬索取贖金。

根據記者掌握的情況，至少有三名先人骨灰被盜，包括已故武術指導、導演劉家良。

沙田寶福山多宗名人骨灰被盜，翁靜晶證實包括劉家良骨灰。《香港01》此前獲得部份相片，發現有骨灰龕位被打開，部份位置丟空。

01記者現場視察 外觀無異樣

《香港01》記者10月曾到寶福山視察，劉家良師傅的骨灰龕位，從外觀看並無異樣。

劉家良遺孀翁靜晶律師，昨日（11月3日）晚上在其網上節目「危險人物2.0」中承認，8月下旬接獲警方電話，得知劉家良師傅位於寶福山的骨灰被盜，匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，已被警方攔截。

翁靜晶在節目中表示，據了解，除劉師傅的骨灰外，也有其他名人位於寶福山的骨灰被盜，背後疑涉柬埔寨詐騙集團。

《香港01》記者10月到寶福山視察，劉家良師傅到骨灰龕位，從外觀上看不到異樣。（香港01記者攝）

沙田寶福山多宗名人骨灰被盜，翁靜晶證實包括劉家良骨灰。翁靜晶在節目中公開被盜的情況。（危險人物2.0 YouTube）

拒支付贖金 不會助長匪徒

翁靜晶8月得悉事件，記者10月亦獲得消息，直至11月3日才於直播中公開。她說一直以來不能說，因為怕引起公眾恐慌，配合警方保密。但她說經過這段時間，以及自己的分析，相信劉師傅的骨灰已無法找到。翁靜晶說，絕對不會支付贖金，因為支付贖金等同助長匪徒。