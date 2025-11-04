寶福山名人骨灰被盜｜警O記接手　消息：一人被捕已進入司法程序

沙田寶福山早前發生多宗名人骨灰被盜事件，被盜走的骨灰包括已故著名武術指導、導演劉家良的骨灰，以及部份富豪家族的骨灰。警方指，案件仍在調查中，由有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）跟進。消息指，案中一人被捕，較早前在沙田裁判法院提堂，法官命令禁止公開受害人身份及案件細節。



有警員到場調查。（馬耀文攝）

《香港01》今日向寶福山查詢事件，獲回覆指公司近日發現有個別先人骨灰被人非法盜取，已於第一時間報警處理，並積極配合警方展開調查。由於事件性質較為複雜，現階段警方仍在深入調查中。

寶福山對此事件深感關注，並對受影響家屬表示誠摯慰問，將全力配合執法部門，期望案件能盡快偵破，讓家屬安心。

沙田寶福山多宗名人骨灰被盜，翁靜晶證實包括劉家良骨灰。《香港01》此前獲得部份相片，發現有骨灰龕位被打開，部份位置丟空。

劉家良師傅的骨灰，安放在妙霞堂。（馬耀文攝）

寶福山較早前發生盜取骨灰事件。（馬耀文攝）

至少三名先人骨灰被盜

《香港01》早前獲悉，沙田寶福山多宗名人骨灰被盜。記者收到數張是被盜骨灰情況的相片，有人宣稱是有犯罪集團盜取骨灰，並向先人的家屬索取贖金。

根據記者掌握的情況，至少有三名先人骨灰被盜，包括已故武術指導、導演劉家良。

01記者現場視察 外觀無異樣

《香港01》記者10月曾到寶福山視察，劉家良師傅的骨灰龕位，從外觀看並無異樣。

劉家良遺孀翁靜晶律師，昨日（11月3日）晚上在其網上節目「危險人物2.0」中承認，8月下旬接獲警方電話，得知劉家良師傅位於寶福山的骨灰被盜，匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，已被警方攔截。

翁靜晶在節目中表示，據了解，除劉師傅的骨灰外，也有其他名人位於寶福山的骨灰被盜，背後疑涉柬埔寨詐騙集團。

《香港01》記者10月到寶福山視察，劉家良師傅到骨灰龕位，從外觀上看不到異樣。（香港01記者攝）

沙田寶福山多宗名人骨灰被盜，翁靜晶證實包括劉家良骨灰。翁靜晶在節目中公開被盜的情況。（危險人物2.0 YouTube）

拒支付贖金 不會助長匪徒

翁靜晶8月得悉事件，記者10月亦獲得消息，直至11月3日才於直播中公開。她說一直以來不能說，因為怕引起公眾恐慌，配合警方保密。但她說經過這段時間，以及自己的分析，相信劉師傅的骨灰已無法找到。翁靜晶說，絕對不會支付贖金，因為支付贖金等同助長匪徒。