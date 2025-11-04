警新界北「全民防騙感謝祭」獎品豐厚　線上線下鼓勵市民關注防騙

近年網上騙案手法日新月異，從傳統的電話詐騙演變到網上購物詐騙、網上投資詐騙、釣魚網站短訊及假冒客服詐騙等多種複雜形式，甚至利用人工智能深偽技術假冒名人，令市民防不勝防。



新界北總區於7月24日至10月15日期間舉辦「全民防騙感謝祭」，透過防罪聯盟成員、一眾企業及社會賢達贊助人支持，以總值超過20萬港元及超過200份獎品大抽獎，包括信用卡獎賞錢、電子產品、來回機票、電子優惠卷等，吸引市民觀看新界北總區防止罪案辦公室Facebook專頁「防騙精讀班」短片、完成網上防騙測驗及出席社區防騙講座，亦在「秋季旅遊博覽會」設立「旅遊激賞狂歡節」主題攤位。



新界北總區指揮官林敏嫻助理處長、防騙大使歌手譚輝智及禮物贊助人與幸運兒合照。（警方提供）

大埔超級城舉辦「感謝祭頒獎禮」 林敏嫻助理處長及歌手譚輝智頒獎

11月4日, 新界北總區於大埔超級城舉辦「全民防騙感謝祭頒獎禮2025」, 由新界北總區指揮官林敏嫻助理處長、防騙大使歌手譚輝智及一眾贊助人及機構代表，頒發獎品予中獎幸運兒。

新界北總區指揮官林敏嫻助理處長致開幕辭時表示，感謝一眾企業及社會賢達一直支持警方防罪滅罪工作，讓「警、企、民」攜手合作，成功推動大眾關注警方防騙宣傳活動，提升防騙意識。防騙大使歌手譚輝智亦於現場呼籲，市民要關注警方防騙資訊，緊貼新聞報導。

感謝祭期間，警方亦於9月26至28日，在「秋季旅遊博覽會」設立「旅遊激賞狂歡節」主題攤位，以互動遊戲及精美單張向市民剖析旅遊騙案及推廣「全民防騙感謝祭」，人員亦於主舞台與市民分享常見騙案陷阱。

警方亦於9月26至28日在「秋季旅遊博覽會」設立「旅遊激賞狂歡節」主題攤位。（警方提供）

警方亦提及，新界北總區防止罪案辦公室於2022年10月展開「防罪聯盟計劃 (Project HERO)」，以「警企合作」模式聯手多間機構及企業，加強防騙宣傳成效。

截至2025年10月，計劃已得到近90間企業及機構支持，並已為聯盟成員舉辦超過120場員工防騙講座，聽眾人數接超過13,500人；累計已透過聯盟成員，向公眾派發超過40萬張防騙傳單。