$1億黃金及合金扮陶瓷成衣　圖走私日本越南　海關X光驗密度揭穿

海關上月先後搗破兩宗偷運貴金屬案件，檢獲60公斤金銀合金及80公斤黃金，市值高達1億元。案中貨物以陶瓷茶盤及成衣作掩飾，經加工後企圖寄往日本及越南。當中的合金若成功寄出日本，海關料可逃避200萬元當地稅項。關員以X光驗貨，發現藏有黃金和金銀合金的物品，密度與其他貨物不同，深入檢驗後揭發案件。



海關檢獲60公斤金銀合金及80公斤黃金，市值高達1億元。（黃偉民攝）

陶瓷茶盤頂加鉛片 藏加工貴金屬圖出口日本

第一宗案件發生於10月3日晚上，海關根據風險評估和情報分析，揀選一票由香港擬出口到日本的空運貨物作查驗，貨物報稱載有陶瓷茶盤，重410公斤。海關利用X光機掃描貨物，發現器具呈現兩種不同顏色的影像，顯示器具由不同物料製造而成，與申報的陶瓷物料不相符。

海關於是決定開箱作詳細檢查，發現貨物合共有21個紙箱，每個箱內有6個茶盤，即合共有126個茶盤。茶盤包裝全新，而且有獨立包裝，包裝上亦印有該款茶盤的圖案，卻沒有品牌，海關認為情況並不尋常。

每個茶盤頂部都有一塊異常沉重的黑色鉛片，上面有加工過的痕跡。（黃偉民攝）

經檢驗後，海關發現每一個茶盤的頂部都有一塊異常沉重的黑色鉛片，上面有加工痕跡，引起海關懷疑。人員小心地刮走黑色鉛片表面的陶瓷，發現塗層底下全部都是銀色金屬，與申報的塗層物料不相符。最終海關人員共搜獲60公斤經加工的高價值懷疑貴金屬，價值約2,000萬港元。

海關人員刮走黑色鉛片表面的陶瓷，發現塗層底下全部都是銀的金屬。（黃偉民攝）

寄越南服裝材料成衣內有乾坤 藏表面粗糙銀磚實為黃金

第二宗案件則發生在10月16日晚上，海關根據風險評估和情報分析，揀選一票由香港擬出口到越南的空運貨物作查驗，貨物報稱服裝材料、標籤及布料樣版，共有19件，重223公斤。

海關利用X光機掃描貨物，發現當中有3件貨物的密度，較其餘16件貨物異常地高，並且呈非常深的藍色影像，懷疑是金屬物體，與申報內容不符。該3件貨物每件重約31公斤，合共重約100公斤；若以空運方式來運輸沉重的服裝材料，運費高昂，並不合理，海關人員因此起疑。

有關貨物報稱為服裝材料、標籤及布樣版料，擬寄往越南，X光顯示其中3件貨物密度異肖地高。（黃偉民攝）

海關隨後開箱深入檢查，發現3件包裝一樣的貨物內，均藏有一塊銀色磚塊。磚塊表面粗糙，無經過仔細打磨。人員懷疑該層銀色物質只是用作掩飾，於是利用工具鑽入外部非常堅固的銀色磚塊，經過一段時間終鑽開，最終在磚塊內發現懷疑為黃金的金色物質。案件中，海關合共檢獲重約80公斤的懷疑黃金，估計市值約為港幣8,000萬元。

海關人員於是利用工具鑽入外部非常堅固的銀色磚塊，發現黃金。（黃偉民攝）

機場科空運貨物第一組督察曾家俊指，兩宗案件中，不法之徒嘗試採用不同的收藏手法，意圖掩人耳目，蒙混走私貴金屬和黃金，但在海關人員嚴謹和專業的查驗流程下，走私者精心設計的藏匿伎倆，最終都是徒勞無功。案件及後交予海關有組織罪案調查科跟進。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊表示，經抽樣化驗證實，第一宗案件檢獲的126件鉛片當中，證實當中含30%金及70%銀。他指走私貴金屬至日本，主要是為了逃避稅項，若該批貨物成功走私，估計可逃稅200萬元。案中香港寄貨公司於去年年尾才成立，報稱地址是一間秘書公司，並無任何實質業務，海關相信已經成功打擊這個最近開始運作的走私團夥。

而第二宗案件中，海關相信不法分子為了逃避越南對黃金進口的嚴格管制，而鋌而走險。經調查顯示，該批貨物是由一間本地物流公司，經拼單後加入到一票報稱為成衣、準備出口到越南的貨物中，海關現正全力追查寄貨人身份。兩宗案件仍在調查中，不排除會有拘捕行動。

海關機場科空運貨物第一組督察曾家俊（左）及有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊（右）交代案件。 （黃偉民攝）

海關指，經大力打擊後，不法分子為了降低風險及增加海關執法的難度，不惜增加成本，採用更複雜的走私方式，例如由以往走私黃金金條，改變為製作成合金，或收藏在其他金屬之中。兩宗執法行動充分顯示香港海關打擊走私的專業能力，海關會繼續透過情報主導以及風險管理為原則，堵截一切走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元以及監禁7年，市民切勿以身試法。

市民可致電24小時熱線182 8080，或舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，舉報走私活動。