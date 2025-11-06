村屋塌牆工傷｜家屬路祭跪地嚎哭：白頭人送黑頭人　以後點生活？

元朗山貝路一幢正在清拆的村屋昨日（5日）有圍牆倒塌，壓斃44歲藍姓女雜工。死者丈夫及親友今早到殮房辦理認屍手續後，下午帶備香燭祭品到事發現場拜祭。惟各人悲慟傷心，多人跪地嚎哭，死者母親更是哭得肝腸寸斷，胞姐喊叫：「謀殺我細妹呀！白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？」一片愁雲慘霧。



死者家屬傷心嚎啕大哭，部份人跪在地上。（蔡正邦攝）

磚牆倒塌壓斃女工，現場遺下一帽子。（蔡正邦攝）

磚牆倒塌壓斃女工，事發後該磚牆原封未動。（蔡正邦攝）

今日下午1時40分，死者丈夫、母親和胞姐等多人，在工權會人員陪同下到山貝村塌牆現場。各人目睹村屋一片頽亘敗瓦，一頂草帽壓在磚牆之下，忍禁不住淚如泉湧。死者丈夫和母親等數人相繼跪在地上嚎哭，其中死者胞姐哭叫：「正一謀殺我細妹呀！依家白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？三個小朋友，人命嚟㗎！人哋話唔小心，我都可以話誤殺呀！我哋唔接受呀!」又表示至今仍未知誰是屋主。

+ 1

3子女求學中 死者辛勤養家

死者家有多位兄弟姐妹，她排第五，其中一名胞妹不滿承辦商至今沒有聯絡家屬：「噚日我哋乜都唔知，老細同埋判頭都無出現過。」她質疑施工場地安全不足：「一個機手、一個雜工，一啲監管都無，個牆又無支撐嗰啲嘢。無安全意識既咩？ 無監管、無監工架咩？」判頭名都無喎，即係是但一個人都可以拆屋架咩？」連串疑問令家屬既傷心又憤慨。

胞妹又指，妹妹由內地來港9年，現時是散工形式開工，不知道其日薪。如今3名子女全部求學中，姐夫身體欠佳，開工不足，「一個人湊住，好難維持生活。」她形容：「家姐好勤力，一啲都唔怕苦，老細叫你做嘢，你無可能唔做呀！你有無睇吓嗰度牆，有無人喺嗰到做嘢，安全措施有無做好？」有消息稱是有人不慎碰到磚牆肇事，胞姐斥道：「你一句唔小心碰到幅牆，我都可以唔小心殺咗你啊！我無辦法、接受唔小心一句說話可以解決問題。」

工權會促僱主交代善後

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文希望僱主盡快出來善後，為死者家庭提供經濟支援，並指如社會有熱心人士想協助該家庭，可以聯絡工權會，會方會協助統籌。蕭倩文又指屋宇署承認村屋清拆是豁免監管及事前呈報，她直言：「法例好多年已經不合時宜，要求屋宇署修訂檢視此條例，畢竟此類工作是高危，要有合資格承辦商去做，要有相應規劃及監管才可以減少意外。」

家屬在道士的帶領下上香拜祭。（蔡正邦攝）

死者丈夫跪地痛哭。（蔡正邦攝）

勞工處人員今日續到村屋現場調查。（蔡正邦攝）

勞工處人員今日續到村屋調查事故。（蔡正邦攝）

今早死者丈夫離開時殮房時痛哭流涕，由親友攙扶離開。（鄭嘉惠攝）

意外發生於昨日上午10時58分，山貝路近公廁一幢村屋塌圍牆，一幅約2米高、8米長、1米濶的磚牆倒塌，壓倒一名女工。救援人員到場將傷者救出，她昏迷被送往博愛醫院搶救，於12時46分證實不治。

事發現場為一個村屋清拆地盤。（羅敏妍攝）

現場可見一幅磚牆倒塌，消防員在場調查。（羅敏妍攝）

事發時女工正在清拆村屋。（蔡正邦攝）

消防員在塌磚牆的現場了解情況。（蔡正邦攝）

警刑事調查隊及勞工處到場調查