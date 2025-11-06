村屋塌牆工傷｜死者遺3子女陷困境　胞妹批僱主外遊逃避責任

元朗山貝路一幢正在清拆的村屋，昨日（5日）有圍牆倒塌，壓斃44歲藍姓女雜工。死者丈夫及親友今早（6日）到殮房辦理認屍手續後，下午帶備香燭祭品到事發現場拜祭。各人悲慟傷心，多人跪地嚎哭，死者母親更是哭得肝腸寸斷，胞姐喊叫：「謀殺我細妹呀！白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？」一片愁雲慘霧。



死者胞妹向傳媒透露，姐姐育有2女1子，大女剛入讀大學便喪母，現時家庭經濟拮据。胞妹又稱，意外後僱主一度表示會向家屬交代，但又改口稱正在旅行，痛斥有人不負責任：「你哋有無人相信啊？呢啲直頭係逃避。你點叫人接受？出咗人命啊，咁大件事。」



由左至由：工權會總幹事蕭倩文、死者的兩名姐姐、死者的妹妹。（蔡正邦攝）

3子女求學中 死者辛勤養家

死者排行第四，有一名兄長、兩名姐姐及一名妹妹。死者胞妹透露，姐姐與丈夫育有2女1子，大女今年20歲，9月份剛入讀大學；二女今年18歲讀中五，孻仔今年16歲讀中四。胞妹續指，姐姐已來港9年，現時是散工形式開工，但不知日薪有多少錢，而姐夫同樣做散工維生，但身體欠佳，開工不足。胞妹指姐姐猝逝，令家庭陷入困境，現時姐夫一家經濟拮据，她坦言：「一個人（姐夫）湊住三個，好難維持生活……你叫我姐夫以後點樣生活?」

胞妹又指：「我家姐好勤力，一啲都唔怕苦……（姐姐）大女啱啱讀大學，需要一筆錢，佢話趁後生搵多啲錢，但咁後生就走咗，你話點樣面對？」又哭道：「三個細路仔無咗阿媽，呢頭家散啦。」胞妹續指，母親得知姐姐死訊後傷心不己，「我阿媽養大咁多個家姐，突然間少咗一個家姐，你叫我哋點樣接受？（媽媽）依家接受唔到白頭人送黑頭人，佢尋晚全晚都無訓，仲差啲暈低。」胞妹又無奈道：「電視見到咁多工傷事故，突然發生係我哋身上。」

死者家屬傷心嚎啕大哭，部份人跪在地上。（蔡正邦攝）

家屬不滿僱主或承辦商至今沒有聯絡，亦沒有人告知意外的詳情：「尋日我哋乜都唔知，老細同判頭都無出現過。」胞妹質疑施工場地安全不足：「一個機手、一個雜工，一啲監管都無，個牆又無支撐嗰啲嘢。無安全意識嘅咩？ 無監管、無監工架咩？即係是但一個人都可以拆屋架咩？」一連串疑問令家屬既傷心又憤慨。

胞妹又聽聞，懷疑有人不慎碰到磚牆肇事，斥道：「你一句唔小心碰到幅牆，我都可以唔小心殺咗你啊！我無辦法接受唔小心一句說話可以解決問題。」胞妹本來從姐姐的同事口中得知，僱主會向家屬表態出來，但現時得知僱主正在旅行，痛斥有人不負責任：「你哋有無人相信啊？呢啲直頭係逃避。你點叫人接受？出咗人命啊，咁大件事。」她希望僱主及機手盡快向家屬交代意外的詳情。

磚牆倒塌壓斃女工，現場遺下一帽子。（蔡正邦攝）

磚牆倒塌壓斃女工，事發後該磚牆原封未動。（蔡正邦攝）

今日下午1時40分，死者丈夫、母親和胞姐等多人，在工權會人員陪同下到山貝村塌牆現場。各人目睹村屋一片頽亘敗瓦，一頂草帽壓在磚牆之下，忍禁不住淚如泉湧。死者丈夫和母親等數人相繼跪在地上嚎哭，其中死者胞姐哭叫：「正一謀殺我細妹呀！依家白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？三個小朋友，人命嚟㗎！人哋話唔小心，我都可以話誤殺呀！我哋唔接受呀!」又表示至今仍未知誰是屋主。

工權會促僱主交代善後

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文希望僱主盡快出來善後，為死者家庭提供經濟支援，並指如社會有熱心人士想協助該家庭，可以聯絡工權會，會方會協助統籌。蕭倩文又指屋宇署承認村屋清拆是豁免監管及事前呈報，她直言：「法例好多年已經不合時宜，要求屋宇署修訂檢視此條例，畢竟此類工作是高危，要有合資格承辦商去做，要有相應規劃及監管才可以減少意外。」

家屬在道士的帶領下上香拜祭。（蔡正邦攝）

死者丈夫跪地痛哭。（蔡正邦攝）

勞工處人員今日續到村屋現場調查。（蔡正邦攝）

勞工處人員今日續到村屋調查事故。（蔡正邦攝）

今早死者丈夫離開時殮房時痛哭流涕，由親友攙扶離開。（鄭嘉惠攝）

意外發生於昨日上午10時58分，山貝路近公廁一幢村屋塌圍牆，一幅約2米高、8米長、1米濶的磚牆倒塌，壓倒一名女工。救援人員到場將傷者救出，她昏迷被送往博愛醫院搶救，於12時46分證實不治。

事發現場為一個村屋清拆地盤。（羅敏妍攝）

現場可見一幅磚牆倒塌，消防員在場調查。（羅敏妍攝）

事發時女工正在清拆村屋。（蔡正邦攝）

消防員在塌磚牆的現場了解情況。（蔡正邦攝）

警刑事調查隊及勞工處到場調查