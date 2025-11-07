謝斐道車禍｜影片揭七人車慢撼路邊車　遭殃車主：司機口流血爆晒

灣仔謝斐道今午（7日）有七人車失事，連撞路邊合共9輛私家車及電單車後，剷上行人路再撞牆，七人車司機受傷，半昏迷送院。



案發一刻車cam及天眼片段曝光，可見涉事七人車車速緩慢，先撞到泊於馬路右邊的黑色七人車後，稍為轉向駛前一小段，再撞及泊於馬路左邊的一輛私家車和7輛電單車。其中一名無辜遭殃的私家車車主表示，肇事司機「口都流緊血喇，爆晒」；又形容「嗰堂軚扭多少少我就中晒㗎喇」。



灣仔謝斐道七人車剷行人路車禍，肇事白色七人車先撞到一輛泊於馬路右邊的黑色七人車。（吳先生提供）

片段顯示，肇事七人車撞到首部車後，有站在路邊的市民被嚇一跳。隨後有人發現發生意外，亦分別從附近步出，或在樓上走出露台查看。

吳先生的私家車被撞至右邊倒後鏡飛脫。他憶述，當時在路邊等候咪錶停車位，肇事白色七人車沿路直駛到事發位置，「掃咗第一架車囉，跟住就剷咗過嚟，撞爆我（座駕）個鏡」。他隨後報警，並發現肇事七人車司機受傷，「口都流緊血喇，爆晒」。

意外後有市民從樓上走出露台查看。（fb突發馬路車cam大全/Edwin Ying Fai）

吳先生形容，目擊意外時「嚇X到縮一縮」，指若肇事七人車「嗰堂軚扭多少少我就中晒㗎喇」。其後救援人員趕至，消防指示他將座駕暫時駛開，讓救護車接走傷者，他於是將座駕暫以逆線方向泊於行人路上。他又說未知損失金額，但「最緊要平安」，笑言另一輛被撞七人車「傷好多」。

灣仔謝斐道七人車剷行人路車禍，其中一輛被撞私家車的車主吳先生憶述事發經過，他在意外後，按消防指示將車暫泊於逆線行人路上，讓救護車接走傷者。

事發在今午約4時，一輛白色七人車駛經謝斐道274號對開時失事，連撞7輛泊於路邊的電單車及2輛私家車後，餘勢未止，再剷上行人路，撞到一店舖的外牆後始停下。多名途人報警，有人指七人車司機懷疑抽搐。肇事57歲姓謝男司機一度被困車內，由消防救出，半昏迷由救護車送往瑪麗醫院治理。

一輛七人車在灣仔謝斐道連撞多輛電單車及私家車後，剷上行人路再撞牆，車頭損毀。警員到場調查。（羅日昇攝）

現場照片可見，涉事粵港牌七人車撞牆後，斜擱在行人路上，泵把飛脫、右邊車頭損毀。現場一個路牌遭撞至「連根拔起」，被撞的電單車東歪西倒。警方正調查事故原因。