有片｜少女廁內捱打狂摑撼頭埋牆　瑟縮痛哭求饒　據悉昏厥半小時

旺角爆出圍毆欺凌案，疑涉「依托咪酯（前稱太空油）」及桃色糾紛。《香港01》獲得兩段影片，可見一名少女在廁所內捱打，瘋狂被人辱罵、掌摑、踢頭，拳腳到肉、巴巴有力，甚至撼頭埋牆「嘭嘭聲」。少女瑟縮一角痛哭求饒，聲畫均驚心動魄。



據了解，事發於上月中，地點為旺角一商廈。當時廁所共有7名少女，全部未成年，有人有黑社會背景，主要由其中2至3名少女動手。據悉，雙方素有積怨；捱打少女事後更昏厥長達半小時始蘇醒，但在場無人報警。



身穿黑白T恤及短牛仔褲的少女，被一名身穿露肩上衣、左肩至上臂有紋身的少女連番質問。（讀者提供影片截圖）

其中一段影片長達5分59秒，多名少女共處狹窄的廁所內，身穿黑白T恤及短牛仔褲的少女，被一名身穿露肩上衣、左肩至上臂有紋身的少女連番質問，「聽好多人講妳想打我？而家打啦。」最初氣氛狀似和平，質問期間仍不時嬉笑。

露肩女其後再問，「知唔知錯，做咩啱啱係咁食煙彈呀？係我畀你食吖嘛，我嘥咗5舊水（500元），我啲錢嚟㗎嘛，係咪呀？」雖然少女回答知錯，但露肩女已蓄勢待發，單腳踩上馬桶，未幾即開始動手，連番掌摑、巴巴有力；又扯又踢，左推右撞；更多次捉住少女頭部猛撼埋牆，每一次落手均傳出響亮聲，聞者驚悚。

隨後一名黑衫女子加入戰團稱：「摑第二邊啦，好X紅呀呢邊。」繼而接力質問：「你帶佢食可樂係嘛？」並提及少女吻向一名男子，隨即勃然大怒出手掌摑，「有冇望住佢呀！點解攬住我條仔呀！」捱打少女解釋：「佢畀酒我我咪幫佢頂酒‥‥‥我冇呀，你哋一齊之後我冇再搵過佢喇。」惟黑衫女幾近失控，無數次出手狂摑、打頭兼起腳膝撞。

露肩女及黑衫女一直相繼「接棒」，雙雙輪流退場，再接力動粗。當時捱打少女已被打至披頭散髮，哀求稱：「我求下你唔好扯耳環。」她亦有向另一名金髮少女講「對唔住」，惟該名金髮女被慫恿下，亦照辦煮碗狂摑兼腳踢，最後更大力將其推向牆。少女失平衡頭撼牆壁，發出隆然巨響，其他人即喝止：「喂喂喂撼到個頭、撼到個頭呀！」

另一段影片則長約56秒，可見捱打少女已瑟縮在馬桶後面罅隙，泣道：「個頭撼到後腦‥‥‥嗚，我知錯喇‥‥‥」主要負責打人的露肩女繼續置之不理，粗口橫飛、手腳並用，多次扯頭髮、用手打頭、起腳踢頭，每一下均大大力正中少女臉龐，「喺咪抵呀？抵唔抵呀？X你老母呀知錯！以為仲會唔會咁呀？」

少女無力還擊，不斷掩面掩嘴痛哭，最後被露肩女喝令：「唔好再咁大聲！知唔知？10分鐘後唔好畀我見到你，唔係打多次妳！」

兩段影片可見，在場其他人士見勢色不對，曾有人嘗試出手「勸喻」，但被其他人阻止。當打人聲及辱罵聲聲浪過高時，其他人亦恐被人發現，頻稱：「冷靜啲冷靜啲」、「細聲啲細聲啲」；而露肩女打人後，只緊張查看自己的手指甲有否受損。

據知情人士透露，現場為旺角一幢商廈的廁所，事發於上月中旬。施襲者與遇襲者素有積怨，「食多咗一啖太空油」只是為打人而巧立名目。據了解，當時有7名少女在場，全部未成年，有人有黑社會背景。事後捱打少女昏厥長達半小時始蘇醒，其他人亦不感擔心，亦無人報警。