長沙灣男子離開機舖遭兩男伏擊搶袋　猛踢反抗　力保4萬元裝修費

社交平台流傳一條影片，拍攝到3名男子長沙灣元州街近小巴站位置扭打，原來是二對一，兩人欲強搶一名橙衫男的斜孭袋。事主拚命猛踢反抗，力保不失。消息指，他在一間遊戲機中心玩樂，離開時即被該兩人二話不說搶其斜孭袋，他奮力呼救反抗，最終兩賊沿元州街逃往青山道。 據悉，受害人沒欠債，亦沒與人結怨，當時斜孭袋內有約4萬港元現金，用作其住宅裝修費。



社交平台流傳一條約1分鐘15秒長的影片，目擊者從高處拍攝，顯示3名男子在馬路近小巴站位置扭打，其中一名男子身穿黑色衛衣，強搶一名橙色衛衣男子的深色斜孭袋，白色衛衣同黨以為得手，一度離開現場。

橙衣男不肯放手，被扯到跌地，繼而多次出腳踢向對方，白衣同黨見狀加入「戰局」，聯手打向橙衣男的頭部，黑衣男更將橙衣男連人帶袋拖到行人路，橙衣男雙鞋飛脫，長褲險甩一度露股，但他繼續猛踢反抗，甚至高呼「X你老X」、「救命」，求救聲驚動途人，兩賊唯有離開，橙衣男力保不失。

事發現場為元州街498號對開馬路。（翁鈺輝攝）

警方表示，昨晚（7日）11時59分，52歲姓梁男子在長沙灣元州街498號對開，遭兩名男子企圖搶袋，對方離開現場，事主頭手受傷，清醒由救護車送院治理，經調查後，案件列「企圖搶劫」，暫時未有人被捕。案件中，事主沒有財物損失。案件由深水埗警區重案組第三隊接手調查。

其中一名男子身穿黑色衛衣，強搶一名橙色衛衣的男子的深色袋，白色衛衣同黨以為得手，一度離開現場。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

橙衣男雙鞋飛脫，長褲險甩一度露股。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

橙衣男高呼「X你老X」、「救命」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）