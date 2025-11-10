女子Carousell買羽毛球拍過數後無貨　撳不明連結退款遭轉走$50萬

警方於Facebook專頁「守網者」分享一宗騙案，指一名女事主在二手交易平台 Carousell買「羽毛球拍」，過數後卻被告之「已售罄」，遂點擊騙徒提供的不明連結退款，其間輸入銀行戶口資料，最終發現戶口內逾50萬元存款被轉走。警方又指，過去一周共接獲逾200宗網購騙案，涉款共過千萬元。



帖文指，近日有受害人看到二手交易平台 Carousell 有騙徒假扮賣家，出售「羽毛球拍」，於是透過平台私訊對方並轉移至 WhatsApp 繼續溝通。受害人依指示向騙徒支付貨款，但未幾騙徒訛稱羽毛球拍「已售罄」，並提供不明連結要求受害人點擊以申請退款。

（Facebook守網者圖片）

受害人不虞有詐並按下不明連結，按指示輸入銀行帳戶資料，包括「個人資料」、「帳戶號碼」、「交易密碼」及「一次性密碼（OTP）」等，因擔心單一銀行未能處理退款，於是多填幾間銀行帳戶資料，事後她查閱退款情況時，發現多間銀行合共逾50萬港元存款全部被轉走。

警方提醒，騙徒經常在交易平台假扮賣家，市民應選擇當面交收，以減低受騙風險；查看網上店舖或賣家的過往評價；假若使用 Carousell 進行交易，可透過平台收款功能付款；切勿點擊不明或可疑連結 ；切勿將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼輸入來歷不明的應用程式或網站；在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。