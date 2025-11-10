電騙受害人近半為長者　警展開反詐月宣傳　辦講座盼加強防騙意識

警務處於11月展開「健康樂齡反詐月」，其中商業罪案調查科反詐騙協調中心聯同中國移動香港，今日（10日）舉辦「健康樂齡反詐講座」，希望透過是次講座將不同的防騙資訊帶給長者，提升長者們的警覺性及敏銳度。講座共180名長者參與。警務處商業罪案調查科總警司黃震宇致辭時稱，電騙受害人近半為長者，期望能借今次活動為長者接種「防騙疫苗」，以後遇到任何涉及金錢的電話，都能夠保持冷靜，「停一停、諗一諗」。



黃震宇指，今年1至9月的電話騙案共有2,586宗，損失超過4.8億港元，有四成半受害人是六十歲以上長者，幾乎每兩宗電話騙案中，就有一位是長者受害人。而涉及最多長者受騙的三種騙案手法為假冒客服騙案、投資騙案及猜猜我是誰騙案；就長者人均損失金額方面，最高損失的騙案手法則是假冒官員和投資騙案，人均損失分別高達120萬和80萬港元。他呼籲，如果收到可疑來電，謹記「收線、核實、求助」三個步驟，並立即打防騙易熱線18222。

藝人薛家燕受邀向180名出席講座的長者宣傳防騙訊息。（警方圖片）

「健康樂齡反詐月」的主題為「健康生活｜遠離詐騙｜幸運常伴」。警方接下來亦會推出一系列走入社區的活動，例如12月8日至12日，防騙宣傳車將走訪各區並向長者及退休人士派發防騙福袋；亦會舉辦「中醫養心 防騙養身」中醫義診防騙活動，在長者人口較多的地區提供中醫義診服務（推拿、把脈、耳灸），以免費防騙中醫檢查接觸長者，同時協助他們安裝及學習使用防騙視伏App、以及設定WhatsApp雙重認證及私隱設定。

此外，警方亦會於「健康樂齡反詐月」推出防騙粵劇、全港屋邨張貼最新騙案手法海報、製作防騙影片、靜態社交媒體宣傳圖等，線上線下推廣防騙資訊。