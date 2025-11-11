澳門格蘭披治大賽車前夕　西九警區扣10車拘5男　涉超速及改裝等

澳門格蘭披治大賽車前夕，警方西九龍總區交通部執行及管制組人員，在11月6日至9日期間，在區內打擊「非法賽車」、「超速駕駛」、「非法改裝行動」、「酒後駕駛」及「藥後駕駛」等罪行。行動中，共拘捕5名男子，年齡介乎25至48歲，當中2名外籍男子涉嫌「危險駕駛」、1名本地男子男涉嫌「酒後駕駛」、其餘2名本地男子涉嫌「未有繳交罰款」。



澳門格蘭披治大賽車前夕，警方西九龍總區交通部執行及管制組人員，在區內進行執法行動，共拘捕5名男子。(警方提供)

人員發現共10架車輛懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向7輛車發出欠妥車輛報告。

行動期間，人員利用隱型戰車在區內，包括大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動；亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到289輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

警方重點打擊非法賽車及超速活動。(警方提供)

西九龍總區交通部將繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。