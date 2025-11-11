跨部門反恐專責組辦流動體驗館　盼市民共建安全社區

警務處跨部門反恐專責組及香港青年協會合辦的全新 “Safe Community Plus”「安全社區流動體驗館」於今天（11日）在香港青協領袖學院（即前粉嶺裁判法院）正式啟動，期間宣傳車會走訪全港校園。



「見疑即報」填色比賽頒獎禮亦於同日舉行，出席嘉賓有警務處處長周一鳴、香港青年協會總幹事徐小曼。反恐專責組於今年3月起，推出首本反恐漫畫書《社區守護盾：青少年篇》，分發給全港超過900間中小學校及其他社區組織和機構，宣傳反恐。



反恐專責組舉辦的「見疑即報」填色比賽頒獎禮，警務處處長周一鳴先生、香港青年協會總幹事徐小曼均有出席。（警方提供）

「安全社區流動體驗館」啟動禮當日，反恐專責組舉辦「見疑即報」填色比賽頒獎禮，收到多份參賽作品，參賽者能在過程中了解到「見疑即報」的重要性，從小培養其警覺性，防範暴力事件的發生所帶來的傷害。

體驗館的理念為“Safe Community Plus”，意旨致力於建立一個全方位的安全社區。名稱中的「Plus」代表著額外的力量和支持，強調安全社區的建設需要大家共同努力。

“Safe Community Plus”宣傳車走訪校園 傳遞反恐意識

反恐專責組希望能夠透過互動和合作，凝聚社會各界的力量，提升公眾的安全意識，以及大家的參與感和責任感，讓每個人都能主動為社區安全出一分力。“Safe Community Plus”會走進社區走進校園，以互動、輕鬆的體驗傳遞重要公眾安全信息。期望透過此宣傳車，提升公眾的防罪防恐意識，以及強化市民的危機管理和應變能力。

反恐專責組於今年3月已經啟動了一系列針對青少年的安全社區公眾教育項目，包括為從事青少年或教育工作的專業人士舉辦工作坊，以及推出首本反恐漫畫書《社區守護盾：青少年篇》。此漫畫書已分發給全港超過900間中小學校及其他社區組織和機構，包括青協，以進一步將安全社區信息傳遞給市民大眾。