順利福德正神廟失火　負責人料維修費達6位數：好慶幸神像冇嘢

位於秀茂坪利安道順利邨的「順利福德正神廟」遭遇火劫。今日（13日）下午約2時41分，警方接獲多人報案，指廟宇發生火警，義工一度自行用水嘗試救火無果，最終消防員趕抵開喉救熄。網上圖片可見，火警時廟宇冒出火舌及大量濃煙。



現場可見，廟內牆身大範圍熏黑，大批雜物、香燭燒毀。據打理廟宇的方氏家族指，維修費可能高達6位數，需時長達3至4個月，「好慶幸神像冇嘢！」並樂觀認為火燒旺地，希望「代表嚟緊本廟愈嚟愈旺」。



順利福德正神廟發生火警，消防員到場後即時開喉灌救。（Stephen Chan圖片）

上址在2022年4月12日疫情封廟期間，亦曾因電錶箱起火，據悉當時火勢猛烈，但廟內神像完好無損。據了解，起火廟宇從同區其他地方，搬至上址逾40年，由方氏家族打理；方父離逝後，交由母親及姊妹弟弟接手。

大家姐方小姐指，早年失火相對輕微，當時用4萬元維修，估計今次維修費高達6位數，需時長達3至4個月，「今次嚴重好多，冇諗過咁樣！」但她慶幸神像完好無損，「好慶幸兩次神像都冇嘢！」

二妹亦慨嘆：「好愕然，今次燒得最犀利，未試過咁勁！」她指，大批塔香燒毀，所以頂部尤其嚴重。她希望「代表嚟緊本廟愈嚟愈旺」，因為港九新界的善信會駕車到場拜祭。

火警後消防入內調查，廟內有香燭、雜物四散一地，一片凌亂。（梁偉權攝）

一位女義工起火當時在場，驚聞途人對她大叫「火燭」，查看閉路電視赫見有火， 一度拿水嘗試救火無果，幸得路人幫忙報警。她懷疑，廟內塔香有火舌跌落，燒着雜物、衣紙導致火警。

現場可見，廟內有雜物、香燭四散一地，有牆身亦被燒至熏黑。(梁偉權攝）

現場可見，有牆身被燒至熏黑。（鄭嘉惠攝）

+ 4