警務處首辦誠信管治圓桌會議　與國際刑警及多國代表交流

香港警務處於昨日（12日）在港首次舉辦「誠信管治圓桌會議」，國際刑事警察組織、廉政公署以及多國代表參與。警務處處長周一鳴接待國際刑事警察組織的代表團，重點討論誠信管治的規劃，包括建立常態化培訓及交流機制，為提升全球警務誠信管治作出貢獻。



圓桌會議期間，警務處副處長（管理）陳俊燊帶領警隊代表與國際刑事警察組織內部監督辦公室總監Eugênio RICAS所率領的代表團，廉政公署副廉政專員兼執行處首長丘樹春所帶領的代表團，以及代表澳洲、印尼、日本、蒙古、荷蘭、菲律賓、泰國及美國的海外駐地聯絡主任及領事進行會談。

與會者分享提升人員誠信意識及培養審慎理財思維的架構與措施，並交流最佳做法。各方亦就推行誠信管治在未來所面臨的挑戰達成共識，同意通過共同努力，推進國際執法機關之間的跨境協作，攜手促進以誠信為本的警務發展。

警務處副處長（管理）陳俊燊表示，警務職權不僅由法律賦予，更建立在服務對象信任的基石之上。在這個日益複雜的世界裡，信任從非理所當然，必須透過每日的實際行動、透明運作和問責機制去贏得。

國際刑警組織內部監督辦公室總監 Eugênio RICAS 指出，是次圓桌會議充分展現香港作為國際警務合作樞紐的積極角色。多國領事及聯絡主任，包括印尼領事Yuliana Ratih DAMAYANTI、荷蘭聯絡主任兼海外執法機關組織聯絡人 Adnane MAKRANI 及泰國領事 Jarupatra RATTANASERI，亦表示會議讓他們對誠信管治與審慎理財之間的互動關係獲得新啟發。

警務處表示，香港警隊將持續發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過國際警務組織平台（包括國際刑事警察組織），在積極強化與不同國家和地區的合作、共同維護全球和區域安全的同時，始終堅守廉正誠信，最終以保障城市的穩定與繁榮。