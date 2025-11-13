葵涌酒店房變私煙倉　海關拘控5男檢$108萬貨

香港海關昨日（12日）在葵涌一酒店內，搗破懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約24萬支懷疑私煙，估計市值約108萬元，應課稅值約79萬元，並拘捕5名懷疑涉案男子。所有人已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，將於明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲約24萬支懷疑私煙，估計市值約108萬元，應課稅值約79萬元，並拘捕5名懷疑涉案男子。（海關提供）

海關表示，透過情報分析及深入調查，發現有私煙集團利用酒店房間作私煙儲存倉庫，昨午在葵涌一間酒店內，截查4名可疑男子，在他們擺放於行李車上的尼龍袋中，檢獲8萬支懷疑私煙，遂把他們拘捕。

關員押解他們到房間搜查，再檢獲約16萬支懷疑私煙，並於房內拘捕另一名男子。5名被捕男子年齡介乎22歲至52歲。

行動中，海關檢獲約24萬支懷疑私煙，估計市值約108萬元，應課稅值約79萬元，並拘捕5名懷疑涉案男子。（海關提供）

海關相信，被捕人士為減低被海關偵查的風險，刻意利用酒店房間作為暫存倉庫，並以螞蟻搬家的形式分發私煙。是次行動已經成功瓦解一個利用酒店房間儲存和分發私煙的犯罪集團。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關重申，會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動，並強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。