有片｜上水情侶車內互毆　女子遭光頭漢拳打膝撞　網民：謀殺咁款

網上流傳一段近3分鐘長的車Cam片段，拍攝時間為昨晚（13日）10時許，當時一輛深灰色私家車停泊在上水石湖新村路邊，車內一對男女爭執互毆。片段可見，雙方一開始在車內糾纏，期間男方多次襲擊女方頭部，其後男方下車，繼續拳打腳踢女方，女方一度俯卧在車廂內，毫無反應。片段曝光後，有網民形容指片中男子「狼死」、「嘩，謀殺咁既款……」。



警方指，昨晚接獲途人報案，指上水天平路有一對男女因感情問題爭執，繼而動武。調查後得知二人為情侶關係，案件列「糾紛」，無人送院，暫時無人被捕。



最初男子與女子在車廂內爭報及打鬥，令私家車也晃動。（車Cam特警片段截圖）

車Cam片長約2分43秒，片段甫開始，光頭漢已在車廂內按壓女友的頭部，試圖制止女友反抗，惟女方不廿示弱，及後疑似坐上光頭漢腿上糾纏，雙方互相拍打，連私家車也不時晃動。其後光頭漢用力將女友壓向副駕座，再多次扯頭髮，把女友的頭部撞向軚盤位置。

女方被光頭漢多次拍打頭部，疑似失去反抗能力，躺在座位上。光頭漢其後一度下車，並關上車門，但發覺女友嘗試起身掙扎時，光頭漢再次打開車門上車，多次向女友施襲，包括用手大力拍打、甚至用腳踢或用膝撞向對方頭部。

光頭男一度下車，但仍用腳踢向車內的女子。（車Cam特警片段截圖）

女方被光頭漢連番襲擊後，已失去反抗能力，俯卧在車廂內，毫無反應。光頭漢見狀，立刻將其拉起，再將她推入車廂。此時車Cam的車主亦駛離現場，片段就此告終。

網上貼文指，車Cam的車主事後折返現場並報警求助，片段曝光後，有網民形容片中男子「狼死」，「嘩，謀殺咁既款……」，亦有人質疑Cam主「做咩走呀？睇埋落去睇吓要唔要幫手。」。

警方表示，昨晚（13日）10時06分，接獲途人報案，指在上水天平路見到一名男子在一架灰色私家車內毆打一名女子。人員到場後，發現一名姓李（73歲）男子及姓朱（41歲）女子，他們為情侶關係，據稱因感情問題而發生爭執，繼而動武，案件列「糾紛」處理，暫無人被捕。

光頭男再度上車，繼續襲擊女子。（車Cam特警片段截圖）

光頭男繼續拳打膝撞該名女子。（車Cam特警片段截圖）

