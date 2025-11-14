海關搗粉嶺3鐵皮倉拘內地男　檢$1.23億私煙產品　屬近年最大宗

海關昨日（13日）於粉嶺破獲一宗大型私煙案，在3個鐵皮場倉庫及一輛貨車內，檢獲約141萬支私煙、17萬支另類吸煙產品及17,500公斤製成煙草，估計總市值約1.23億港元，應貨稅值約7400萬港元，屬海關稅收罪案調查科近年破獲的最大一宗。



行動中，海關拘捕一名逾期居留的內地男子。海關估計，有關私煙從其他國家轉運香港，部分會在港進行分銷，另一部分則重新包裝掩飾成茶葉等，重新轉口圖利。



海關搗破3個位於粉嶺偏僻私煙儲存倉庫及包裝中心，檢$1.23億私煙、另類吸煙產品及製成煙草。（梁偉權攝）

海關調查顯示，一個私煙集團利用3個位於粉嶺偏僻的鐵皮場，作私煙儲存倉庫及包裝中心。昨日（13日）下午約3時，海關人員留意到一個形跡可疑的中國籍男子，離開上述其中一個鐵皮場，關員於是上前截查。

經搜查後，人員於一輛停泊於上址鐵皮場外的輕型貨車內，檢獲約15萬支私煙；在鐵皮場貨倉內，檢獲約100萬支私煙及10萬支另類吸煙產品；及後，又在貨倉旁邊的另一個鐵皮場倉庫，檢獲約17,500公斤製成煙草。 海關再押解被捕人士，到幾公里外的一個鐵皮場倉庫內，檢獲約21萬支私煙及6.6萬支另類吸煙產品。

香港海關稅收罪案調查科第三組調查主任葉嘉葆指，被捕29歲男子報稱職業為售貨員，身上並無任何身份證明文件，經初步調查，相信他為一名逾期逗留的內地居民，已逾期居留一個月。據悉，有關私煙從其他國家抵港，有關私煙倉庫剛營運約10天左右。海關將調查有關私煙的來源及偷運途徑。

該批私煙及另類吸煙產品包括多款不同牌子，相信該名男子當時正於場內整理及包裝私煙，並準備利用輕型貨車將已包裝好的私煙於區內進行分銷。 而另一批煙草則用紙皮箱裝好並存放在幾十個卡板上，該批煙草以茶葉及錫紙袋等包裝作為掩飾，相信該批煙草將轉運至其他國家圖利。

被捕29歲男子報稱職業為售貨員，身上並無任何身份證明檔案，經初步調查，相信他為一名逾期逗留的內地居民。（梁偉權攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2百萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。