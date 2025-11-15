澳門氹仔酒店命案｜內地女疑感情糾紛　買刀邀友上房狂插逾30刀

澳門氹仔一酒店周四（13日）發生命案，一名女子死亡，涉案內地女子被捕。司警今日（15日）公布案情，指被捕人疑因感情糾紛，有預謀地邀請死者到酒店客房後行兇殺害死者，涉嫌「加重殺人罪」和「禁用武器罪」。至於女死者身上有逾30逾刀傷，當中胸口多處刺穿傷為致命傷。



一名女子在澳門氹仔一酒店內被殺，司警拘捕女疑兇。（澳廣視圖片）

死者與疑兇均為內地人 讀書時認識

綜合澳門司警資料和傳媒報道，周四（13日）下午約4時，澳門當局接獲氹仔一酒店職員報案，指房間內發生嚴重傷人案。救援人員到場將兩名女子送院，其中一人搶救後傷重不治。

司警調查後確認，疑兇為33歲姓繆內地女子，報稱社會工作者；女死者為30多歲內地外勞，自去年8月起在澳門教育機構任職，她與疑兇自讀書時期相識，疑兇上月曾到澳門探望她。

警方相信案件疑涉感情糾紛，初步排除金錢利益關係。調查顯示，繆女於案發當日下午，攜帶一把刀刃長約10厘米的短刀，從內地抵達澳門，登記入住案發酒店，再前往澳門中區某商場，購買了一把16厘米利刀及一把16厘米砍骨刀。

一名女子在澳門氹仔一酒店內被殺，司警拘捕女疑兇，並在酒店房內檢獲3把刀，其中兩把染血。（澳廣視圖片）

死者胸口多處致命刺穿傷 司警料疑犯有預謀行兇

同日下午3時半，女死者前往涉事酒店大堂與繆女會合，並共同進入客房。酒店監控顯示，雙方進入房間時並無異樣。兩人進房後約20分鐘後，繆女致電酒店前台求助。職員到場後發現，兩人倒臥酒店房間內，立即報警召救護車將二人送醫，惟死者最終不治。

初步屍檢結果顯示，死者右後腦、頸部、左胸等部位共有超過30處刀傷，左手手指存在開放性骨折刀傷，胸口多處刺穿傷為致命傷，其確實死因有待進一步解剖確認。

一名女子在澳門氹仔一酒店內被殺，司警拘捕女疑兇，並在酒店房內檢獲涉案利刀。（澳廣視圖片）

司警稱，案發房間內有明顯打鬥痕跡，地上亦有明顯血跡。警方在現場檢獲兩把沾有血跡的利刀，並在繆女背包內發現一把未使用過的16厘米砍骨刀。經檢驗，3把刀具均符合法律規定的禁用武器標準。司警相信，有人預謀行兇，先在內地準備兇器，再邀請死者到酒店客房內並襲擊，行為涉嫌「加重殺人罪」及「禁用武器罪」。

涉嫌行兇的繆女身上有多處利器造成的輕微割傷，推測為死者反抗所致。她情況穩定，經治療後出院，被帶返警局調查。案件已移送檢察院偵辦。