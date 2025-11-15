機場城巴剷花槽｜巴士車長涉危駕被捕　城巴：暫停駕駛職務

一輛城巴今午在機場一號客運大樓外，疑失控剷上花槽，造成18人受傷。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛拘捕腳部受傷的巴士64歲姓宋男車長，他正被扣查。



城巴發言人回覆查詢指，城巴機場快線一輛A12號線由小西灣往機場方向的巴士，於暢航路涉及一宗交通事故，車長及乘客約18人受輕傷。城巴續指，向受事故影響的乘客致以慰問，公司已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，並會全力配合警方調查事故成因；亦已按既定機制暫停車長駕駛職務。



機場一號客運大樓外，一輛城巴疑失控剷上花槽。（王譯揚攝）

事發於今日（15日）約3時16分，機場一號客運大樓外，一輛城巴疑失控剷上花槽，初步18人受傷，全部清醒，其中7人傷勢較重。救護員即場為傷者包紮，其後12人被送到北大嶼山醫院治理，剩餘6人則送往瑪嘉烈醫院治理。網上圖片可見，涉事A12線城巴上下層車頭擋風玻璃均粉碎，有路牌被撞歪。

傷者包括10男8女，除64歲姓宋男車長外，其餘9男8女乘客年齡介乎20至72歲，全部輕傷。

兩日前亦發生同類巴士意外。前日（13日）早上，一輛雙層九巴27號線在秀茂坪新清水灣道失事，撞分隔路中石壆，前胎凌空，幸事件中無人受傷。九巴稱正調查事件，涉事車長的駕駛職務亦被暫停。

