有片｜牛池灣大排檔3食客擸梯掟櫈襲60歲漢　職員制止慘遭爆樽

牛池灣大排檔昨（15日）晚發生襲擊事件，一名60歲男子被至少3人毆打，期間有人擸鋁梯、掟櫈、舉啤酒樽施襲；53歲職員制止時同告受傷，2人送院治理。3名施襲者事後逃去，警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理。



網上流傳有關片段，帖文指「先係口角 繼而動武」，懷疑有食客起口角，之後打鬥。片段中有人用鋁梯、膠櫈及玻璃樽等作武器，一名男子疑受傷癱坐在地上。

事發於牛池灣龍池徑一大排檔，當時近角落的座位數人疑起衝突，一片混亂，多名食客圍觀。片段可見一名穿白衣的男子與數名男子推撞，期間有人利用鋁梯作武器揮舞，另一片段可見一名男子疑手持大排檔的櫈擲向地面方向，惟未拍到是否擲到人。期間有一名黑衣男取走桌上一樽啤酒，之後傳出爆玻璃聲，同時有人罵「Ｘ你老Ｘ」，拍片者即指「（有人）冧（倒地）咗、冧咗」，此時白衣男子癱坐在地上，上氣不接下氣，眼鏡亦已丟失，拍片者再補充指「爆咗樽喎、打咗落佢個頭度」。

期間有一名穿黑衣的男子取走桌上一樽啤酒。（_l.kkkkk.x_／Threads）

警方昨（15日）晚11時27分接獲報案，指牛池灣龍池徑一大排檔有人打鬥，事件中2人受傷，一名姓葉男食客（60歲）左眼附近流血、鼻流血及心口痛 ，而另一名姓蘇男職員（53歲）則後頸受傷，兩人送往聯合醫院治理。

據了解，葉男與友人在上址吃飯，期間另一餐桌的3名男食客以拳腳攻擊葉男，在上址工作的蘇男見狀打算制止打鬥，惟期間遭人「爆樽」，與葉男雙雙受傷。3名年約50多歲的男子施暴後離開，警方將案件列作襲擊致造成身體傷害處理，暫未有人被捕。