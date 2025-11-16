上水丙崗村火｜傷者胞弟救火不果愁望頹垣　鄰居毀家園愛犬喪命

上水丙崗村今日（16日）凌晨發生火警，一間鐵皮屋首先起火，其後蔓延波及其他建築物。村落陷入一片火海，濃煙席捲半空。消防接報到場，灌救一小時後將火救熄，救出一名67歲男住戶。盧男身體多處燒傷，清醒被院治理。起火原因仍待調查。



鐵皮屋熏黑，一片狼藉。傷者與胞弟同住，胞弟盧先生表示曾用水喉救火但不果。有受波及的鄰居形容火警是「火燒連環船」，村屋一部份遭焚毀，「我而家要錢裝修我都唔知點！」她未能及時抱走愛犬，結果愛犬懷疑吸入濃煙窒息喪命。



鐵皮屋熏黑，一片狼藉。（蔡正邦攝）

受火警波及的陳太及其兒子表示，半夜打開窗簾發現毗鄰的鐵皮屋起火，於是立即報警。鄰居着陳太快點離開村屋，她卻忘記抱走愛犬、拿走手機及平板電腦，逃出後打算折返回家時，鄰居擔心火勢蔓延會傷及陳太於是勸阻，最後13歲摩天使愛犬慘被焗死。

陳太直言火警是「火燒連環船」，不僅是涉事鐵皮屋及其村屋，旁邊放置雜物的雞棚亦受波及，村屋一部份遭焚毀，「我而家要錢裝修我都唔知點！」陳太表示，姓盧兩兄弟在涉事鐵皮屋居住多年，暫時未知起火原因，相信或是盧兄先發現屋內起火，但救火不果，目前他被燒傷在威爾斯親王醫院深切治療部留醫。

事發後盧先生在現場了解，隔着圍欄眺望已成頹垣敗瓦的寓所，表現憂愁。（蔡正邦攝）

盧先生表示，不清楚胞兄的情況，亦不清楚火警原因，只知道是屋內起火，他曾用水喉救火但不果，又承認蔓延速度快，報警後消防用半小時到場救火。

