馬來西亞抵港航班現「機艙老鼠」　54歲內地男涉盜竊被捕

一班由馬來西亞飛往香港的航班出現「機艙老鼠」，一名54歲內地男子涉嫌「盜竊」被捕。另外一班由悉尼飛往香港的航班上，一名32歲蒙古籍男子懷疑在洗手間內吸煙，違反《航空保安條例》被捕。



香港國際機場。（倪清江攝/資料圖片）

機場警區於11月15日接獲一宗報案，指一班由馬來西亞飛往香港的航班上，有乘客報稱放在座位上方儲物櫃的銀包被偷。機場人員接報到場，經初步調查後，拘捕一名54歲內地男子，涉嫌「盜竊」，他現正被扣留調查。

另外，機場警區於同日接獲另一宗報案，指一班由悉尼飛往香港的航班上，發現一名男乘客懷疑在洗手間內吸煙。機場人員接報到場，經初步調查後，人員以涉嫌違反《航空保安條例》拘捕一名32歲蒙古籍男子。他已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

兩宗案件均交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區將持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。另外，市民在飛機上吸煙是非法行為，違反《航空保安條例》，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁2年。市民切勿以身試法。