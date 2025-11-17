假結婚集團拍賣網招人　稱可取酬$10萬　粵港聯合拘47人包括主腦

一個跨境假結婚犯罪集團，利用拍賣平台和即時通訊軟件，招攬香港居民與非本地居民進行假結婚獲利，更實行「佣金制」讓參與假結婚的人士招攬更多人參與，集團在兩年間安排了60多宗假結婚個案，涉款750萬元。招攬廣告中，成員以20歲以上女性及25歲以上男性為目標，聲稱可取得達10萬元酬勞，在對話中表示事成後付現金，並且「絕對安全」。



今（17日）入境處連同廣東省公安廳出入境管理總隊執行代號「閃刺2025」的執法行動，搜查兩個住宅單位，拘捕一對分別43歲及57歲的男女，相信為主腦和骨幹成員。整個行動共拘47人，相信成功瓦解該跨境假結婚犯罪集團。



總入境事務主任（調查行動）鄧偉業講述案情，指在2023至2024年間香港及內地執法人員發現了60多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案。入境處經過情報分析和深入調查，鎖定一個跨境假結婚犯罪集團。

集團分工仔細，提供一條龍的假結婚服務，包括安排和招攬香港居民進行假結婚、協助辦理結婚所需要的文件、陪同涉案人士前往內地進行假結婚，以及指導涉案人士如何應對入境處查問等等。

集團會利用網上的買賣平台和即時的通訊軟件刊登廣告，招攬香港居民與非本地居民參與假結婚，以一些「賺快錢」、「即日出糧」的字眼作招徠，利誘香港居民參與非法勾當。

今（17日）入境處連同廣東省公安廳出入境管理總隊的調查人員，展開代號「閃刺」的執法行動，搜查了兩個住宅單位，拘捕集團的一男一女，年齡介乎43至57歲，相信為主腦和骨幹成員。連同較早之前的執法行動，入境處總共拘捕了18男19女，包括32名香港居民以及5名非本地居民，他們的年齡介乎20至65歲。而內地執法人員亦在廣東拘捕了兩名骨幹成員，以及8名涉嫌參與假結婚的內地居民，相信行動成功瓦解該犯罪集團。

調查亦發現，被捕的兩名主腦和骨幹成員，除了招攬他人，自己亦參與假結婚。他們在2023年分別與一名非本地居民進行假結婚，為招攬更多人參與，集團利用「佣金制」的方式去招攬已參與假結婚的涉案人士成為集團的成員，去負責協助招攬更多人士參與假結婚，每成功招攬一宗假結婚的個案，成員可以賺取佣金。

案中其中一名被捕的香港居民參與假結婚後，亦協助集團安排5宗假結婚個案。調查相信該集團在2023及2024年間安排了60多宗假結婚個案，初步估算涉款750萬元。入境處指行動仍在進行當中，不排除有更多涉案人士被捕。

鄧提醒市民，切勿誤信搵快錢廣告，不要參與假結婚違法行為。入境處一直十分關注非本地居民透過與香港居民假結婚以騙取香港居留身分的犯罪活動。入境處會繼續大力打擊任何人士透過假結婚騙取香港居留的非法活動。任何人士如以欺詐手段取得香港居民身分，將會被依法取消留港資格及身份證，涉案人士最後亦會被遣返原居地。

根據現行香港法例，任何人士如向入境處職員作出虛假申述乃屬違法，一經定罪，最高罰款為港幣15萬元及入獄14年，協助及教唆者同罪。任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明乃屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁7年及罰款。而干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高亦可被判監禁17年。