立法會選舉2025｜屯門欣田邨3候選人旗幟被毀　警拘控無業流浪漢

屯門欣田邨有立法會選舉候選人推廣旗幟被破壞，警方迅速拘捕、起訴涉案的非華裔男子。案發於上周五（14日）上午9時許，3名選舉助理在欣田邨對外的行人路鐵欄上，發現3名候選人的選舉推廣旗幟遭受惡意毀壞，遂向警方報案。



屯門警區翻查大量閉路電視片段及進行深入的情報分析後，鎖定男疑犯特徵，在翌日（15日）凌晨1時許，人員在欣田邨喜田樓外的空地，拘捕一名31歲非華裔男子，他報稱無業，且居無定所。該男子已被落案起訴一項刑事毀壞罪，今早（17日）在屯門裁判法庭提訊。法庭將案件押後至2025年12月12日再訊，以索取該男子的精神報告。



屯門警區刑事調查隊第七隊督察周詠恩重申，香港法例第200章《刑事罪行條例》訂明，任何人如沒有合法辯解而摧毀或損毀他人的財物，即屬違法。一經定罪，最高刑罰是監禁10年。

警方強調，任何人都不應該用任何藉口損壞他人的財產。對於任何人在任何時間、任何地方，作出擾亂 2025年12月7日 舉辦的立法會換屆選舉的違法行為，警方必定會果斷執法。警方的目標是確保保障國家安全、公共安全或公共秩序，並確保這次選舉能夠在12月7日有序及安全地進行。