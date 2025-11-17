警反非法收數行動　全港多區共18男女被捕　檢紅油等證物

警方表示，秀茂坪警區反三合會行動組人員，根據情報分析及經深入調查後，於11月6日至11月17日）展開代號「禁械」（FORBIDARMS）的反非法收債行動，搗破一個懷疑收數集團，在全港多區共拘捕13名本地男子、及5名本地女子（年齡介乎18至61歲）。分別涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」、「串謀刑事毀壞」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。



警方拘捕多人涉非法收債，部份人涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」」。（資料圖片/馬耀文攝）

行動中，人員於11月6日在秀茂坪一公共屋邨展開埋伏行動，拘捕一名29歲本地男子，並在該男子身邊檢獲一罐紅油。他涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」被捕，並已被控一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，案件將於12月19日上午在觀塘裁判法院提堂。

此外，人員經深入調查後，鎖定一個非法收債集團，相信集團成員利用通訊軟件招攬及指使他人進行非法收債活動。4名本地男子（年齡介乎18至31歲），相信為集團骨幹成員，均涉嫌「串謀刑事毀壞」被捕；另外13名男女（年齡介乎28歲至61歲），則涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」被捕，他們涉嫌與14宗「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」案件有關。所有被捕人已獲准保釋候查。

警方呼籲市民，切勿因貪圖快錢或受朋輩影響，參與非法活動。

根據香港法例，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年。