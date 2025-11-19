車Cam｜大圍單車男連環切線　閘後車去路　片主：單車徑你唔踩？

社交平台今日（19日）下午流傳4條車Cam片段，紀錄了今早10時許一輛車輛與一架單車在車公廟路「爭路」的過程，其間汽車欲越過單車前進，但單車男不時左右切線，閘住汽車車頭，阻其前進，司機爆粗大鬧：「好X型喎你。」其後片主來一招「推右走左」成功超越單車男，但因交通燈停下時再被單車男攔住去路，片主再罵道：「X你XX，咁大條單車徑你唔踩？」事件引起網民熱議，有人不值單車男所為，認為對方屬危險駕駛。



片段甫開始，車Cam片主駕駛車輛沿車公廟路往大圍站車廠方向行駛，前方慢線有一輛慢線有一名男子正騎著單車前行。（Tim Ho片段截圖）

兩車愈來愈貼近時，片主打算切入右線爬頭越過單車男，豈料單車男突然又切入右線，剛好「閘住」片主左邊車頭，令片主即時收慢。（Tim Ho片段截圖）

片段甫開始，車Cam片主駕駛車輛沿車公廟路往大圍站車廠方向行駛，前方慢線有一名男子正騎著單車前行，當兩車愈來愈貼近時，片主打算切入右線爬頭越過單車男，豈料單車男突然又切入右線，剛好「閘住」片主左邊車頭，令片主即時收慢。其後片主再切回左線，試圖從左方爬頭，但單車男見狀竟再次切回左線，繼續「閘住」片主車頭，然後全程騎著中線行駛，不時回頭觀察片主的動向，似想再次阻止片主爬頭。

其後片主減慢車速，未有再超車，反而一直尾隨單車男徐徐前往，片主不忿罵道：「好X型喎你。」當駛過車公廟路與田心街交界的燈位後，片主突然「推右走左」，先引單車男切入右線，然後片主左轉再加速超前，將單車男拋離，超車一刻，片主再鬧單車男：「傻X！」豈料之後一個燈位是紅燈，片主按燈號停下，單車男再次駛在片主車頭，並落車將單車打橫欄住片主去路，即使燈號轉綠燈亦不願離開。

此時片主再說：「咁大條單車徑你唔踩？影住啊，你咪企喺到囉。」擾攘一時後，單車男終推走單車離，片主才驅車離開，並說「唔好走啊嘛，咁單車徑你唔X踩？上網見啦外賣仔。」