葵盛西邨拜神變焚宅　14歲仔不適揭獨留在家　姨媽涉疏忽照顧被捕

今日（20日）早上7時41分，葵盛西邨第8座低層單位冒出大量濃煙，多人報案，有住戶表示擔心家人被困。消防出動一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，早上8時05分將火救熄。火警中，約75名居民疏散；消防亦在涉事單位救出一名14歲少年及6隻貓，少年吸入濃煙不適，戴上氧氣罩，送院時清醒；6隻貓則沒有受傷。



警方經調查後，發現少年被獨留在家，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕少年的姓林（46歲）姨媽，她正被扣查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。現場可見，涉事單位外牆被燒至熏黑，走廊煙霧瀰漫，有居民帶同寵物逃生。消防正調查起火原因，現階段並無證據顯示起火原因有可疑。



14歲少年不適送院。

現場消息指，涉事單位內有6隻唐貓，包括2隻成年貓和4隻約1個月大的幼貓，全部安然無恙，愛協人員到場為牠們檢查。男主人返回起火單位了解，愛協遂將貓隻交還男主人照料。

據了解，少年的父母長居內地，他平日與姨媽、姨丈和他們的兒子同住。今早約7時半，少年的姨媽在單位點算拜神後離家，留下少年獨自在家中。少年其後發現客廳冒煙，通知姨媽報警。據知，消防經初步調查後，相信是神枱香爐煙灰燒着電線後起火。

涉事單位外牆被燒至熏黑。（鄭嘉惠攝）

住戶黃小姐住在起火單位樓上，指其單位「好快黑晒」，滿佈白煙。火警鐘響起後，令兩隻貓「老二」和「波子」大驚，四處亂竄。黃小姐十分焦急：「我又唔會扔低佢地」，最終耗時約10多分鐘成功把貓咪捉回籠並逃生，離開時發現煙霧已變成黑色，幸一人兩貓均無受傷。

葵盛西邨一單位發生火警，冒出濃煙，消防從地面射水灌救。（小紅書/Aluxeeee）

多名居民疏散。（鄭嘉惠攝）

涉事單位樓層走廊煙霧瀰漫，消防仍在場處理。（鄭嘉惠攝）

