雙11｜12萬件冒牌貨混入正貨出口　海關檢$6500萬名牌袋、波衫等

內地「雙十一」購物節折扣優惠吸引市民消費，有不法分子藉著巨大物流量，將冒牌物品混入正貨的電商物品中，意圖渾水摸魚。香港海關展開為期三星期的跨境轉運冒牌物品執法行動，一共偵破29宗案件，檢獲約12萬件轉運美洲、歐洲及中東地區的懷疑冒牌物品，包括GUCCI手袋、Hermès、DIOR鞋履及手袋、手提電話、足球球衣等，估計市值約6500萬港元。



海關檢獲約12萬件懷疑冒牌物品，包括名牌手錶及手袋、電子產品、球衣等，估計市值約6500萬港元（黃學潤攝）

海關透過情報分析及風險管理展開事動，加強打擊跨境無牌電商物品活動，並積極與一些負責處理跨境電商物流的大型平台加強合作，在這些大型物流中心加強巡查及檢驗。海關在位於各區負責處理跨境電商貨物的物流中心，重點檢查高風險的轉口貨物，最終在今年10月20日至11月14日期間採取代號為「雙節棍」執法行動，成功在多個物流中心偵破了29宗涉及轉運冒牌物品案件。

「雙十一」期間交易量大，令物流達至高峰，有不法分子藉此將冒牌物品混入一些正貨的電商物品中，希望藉此混水摸魚出入境香港。（黃學潤攝）

行動中，海關發現檢獲的冒牌物品種類繁多，包括服飾、鞋履、電子產品及奢侈品等，反映「雙十一」期間獨特的市場生態和不法份子的營運策略。因為有部份消費者在「雙十一」的促銷氣氛下，希望用低於正貨的價錢，購入有品牌標籤的商品，這正正能為各種冒牌貨提供廣闊的市場。

海關指，「雙十一」期間的消費者涵蓋各年齡層，同時涵蓋了各收入水平的消費者，例如年輕人會追求潮流服飾及新型電子產品。這現象促使不法份子必須提供多種商品以迎合消費者分散的需求。同時不法分子藉著「雙十一」期間，企圖將冒牌物品混入正版電商貨物中，以逃避海關截查。

另外，海關檢獲大量電子產品及配件不乏新型電子產品配件，可見不法份子跟上潮流，希望在「雙十一」期間推出新型號的冒牌物品作招徠。加上，相對大型的家電，小型物品如無線耳機，體積小巧，方便隱蔽及運輸，貨值亦相對較高。

同時，海關檢獲高仿真度奢侈品，例如GUCCI手袋、Hermès及DIOR鞋履、錢包等等，不法份子為針對不同的消費層級，除推出一般的冒牌貨，亦會推出高級的高仿版本。海關版權及商標跨境調查組高級督察廖偉傑指，貨品外有包裝，仿真度高。他指，高仿版貨品價格更高，令不法分子賺到更多利潤，驅使他們不斷提升仿制精緻度，滿足高端假貨市場需要。據知，冒牌貨品為正貨價錢約2至3成。

海關呼籲，本地物流業界要對客戶的貨物提高警覺，假如懷疑所處理的貨物涉及侵權活動，可以向海關作出舉報。海關會繼續留意物流業界的最新發展，並加強透過情報分析採取執法行動，嚴厲打擊不同層面的侵權活動。另外，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，市民若對於貨品真偽有懷疑，應該首先向商標持有人或其代理商進行查詢，以免招致不必要損失。

海關強調，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。