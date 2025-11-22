有片｜屯公Tesla剷壆　炮彈式凌空衝草叢打轉　女司機涉醉駕被捕

屯門公路發生車禍。今日（22日）凌晨2時許，一輛白色Tesla沿屯門公路往屯門方向行駛，途經香港珠海學院對開一個彎位時，懷疑失控「自炒」，衝向左邊草叢。29歲黃姓女司機報稱受輕傷，無法打開車門一度被困，由消防救出，毋須送院。



就現場所見，Tesla仍然壓在草叢，氣袋彈出，車頭損毀，指向屯門方向，附近鐵絲網和樹枝被壓毀，警方專用停靠區的斜壆留有清晰車痕，不排除有人先剷上斜壆，斜壆頓變「跳台」，Tesla儼如「炮彈飛車」，飛越鐵欄凌空直衝草叢。黃女事後站在路邊，協助警方調查，卻未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，被帶返警署作進一步調查。



網上流傳相關影片，長約7秒，後方遠處「車cam」拍到，Tesla懷疑「自炒」剷上路肩直衝草叢，其間打了數個「白鴿轉」，後方車輛男女連嘩數聲，男子更驚呼「做咩事？」。



Tesla仍然壓在草叢上，車頭損毀。

警方專用停靠區的硬路肩留有清晰車痕，不排除有人先撞向路肩，路肩頓變「跳台」，Telsa儼如「炮彈飛車」，直衝草叢。

+ 2

警方表示，今日（22日）凌晨2時02分，接獲途人報案，指一輛私家車在屯門公路近一間學校懷疑失控剷上路邊一個草叢。消防接報到場救出29歲黃姓女司機，黃女身上有酒氣，經初步調查後，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。

女司機站在路邊，協助警方調查。

▼網上影片截圖▼