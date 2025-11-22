西貢男工在污水井工作　衣服被機器捲纏索頸受傷　昏迷送院搶救

今日（22日）上午10時16分，警方接獲報案指，西貢響鐘路有一名男子被困污水廠旁邊一個污水井，暈倒昏迷。救援人員趕往現場拯救，將傷者救出，並送往將軍澳醫院救治。警方正調查意外原因。



渠務署在社交專頁「下水水」發文指，一名年約40歲工人在地下B1層進行機電設備安裝時受傷。根據風險評估，涉事地點並非密閉空間場所，意外發生原因仍在調查中。署方工程團隊正在將軍澳醫院探望傷者及提供適切協助。



工權傷亡權益會總幹事蕭倩文今早亦到醫院了解情況，她受訪時表示，初步了解，受傷男工在地盤為石屎牆開孔時，懷疑身上的衣物意外被鑽機捲著，導致頸部受傷，但現時已渡過危險期，回復清醒，並已送上病房休息。蕭倩文續指，當時傷者與同事一同工作，但同事未有見到事發經過，「高速轉動嘅機器，所以發生時都係1,2秒間嘅事」。

蕭倩文希望渠務署及僱主盡快交代意外的詳情，又提醒工人操作大型機器時，要注意如要移動時應先停機，或使用防護罩等安全設施。蕭倩文指11月已發生多宗工業意外，期望業界及政府能檢討意外原因，減少意外發生。

渠務署的Facebook專頁「下水水」發文指，今日早上約10:10，渠務署一個位於西貢窩美正在建造中的污水處理設施的工地發生工業意外，一名年約40歲工人在地下B1層進行機電設備安裝時受傷。有關設施最近完成了上蓋結構工程，承建商正進行機電設備安裝，日後當完成安裝及測試後，才會開始引進污水及進行處理工序。根據風險評估，涉事地點並非密閉空間場所，意外發生原因仍在調查中。署方工程團隊正在將軍澳醫院探望傷者及提供適切協助。

地盤標示牌列明工地屬渠務署的工程，工程編號為DC/2019/09，為鄉村污水工程，由中國地質工程集團有限公司負責。翻查資料，渠務署於2020年7月24日與中國地質工程集團有限公司簽署一份總值約8億元的工程合約。

工程包括為西貢區的黃竹灣、窩美、響鐘、井欄樹、心朗、大埔仔及布袋澳提供公共污水系統。合約於同日展開，為期48個月。

