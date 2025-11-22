41歲裝修工夜晚爬窗潛西營盤學校圖盜竊　警查天眼火速拉人

西營盤一間學校發生爆竊案。警方周四（20日）早上接報，指有學校的窗戶被人破壞。翻查閉路電視片段時，發現一名男子於周三（19日）晚上經由窗戶爬入學校後，校內徘徊，懷疑企圖盜竊。人員迅速展開調查及鎖定賊人的衣著和逃跑方向，昨日（21日）以「入屋犯法」罪拘捕一名41歲本地男子。事件中，學校未有財物損失。



警方檢獲疑犯衣物及犯案工具Z（黃偉民攝）

西區警區刑事情報組高級督察黃慧萍指，警方以情報調查及深入分析，並透過「銳眼計劃」翻查大量閉路現電視片段，成功鎖定疑犯身份。警方昨日（21日）在疑犯位於彩虹的住所附近，以「入屋犯法」罪將他拘捕。該名41歲被捕男子報稱裝修工人，現正被拘留調查。警方正調查他是否涉及其他案件，不排除稍後將落案起訴。

黃慧萍指，案件能迅速偵破是有賴「銳眼計劃」下安裝的閉路電視系統，調查人員能短時間內掌握關鍵線索，將犯人拘捕。

西區警區刑事情報組高級督察黃慧萍呼籲，市民外遊前緊記鎖好門窗，或考慮加裝防盜設施。（黃偉民攝）

臨近聖誕及長假期，警方呼籲，市民外遊前緊記鎖好門窗，或考慮加裝防盜設施，例如閉路電視及門窗感應器，以免賊人有機可乘。管理公司及保安員如發現任何可疑人士，應立即報警求助。警方將加強巡邏，並執行各種反罪惡行動。

警方強調，「入屋犯法」屬嚴重罪行，根據《盜竊罪》條例，一經定罪，可被判監禁14年，市民切勿以身試法。