荃灣唐樓梯間刀匪箍頸割傷婦人　劫逾萬元現金　警拘63歲欠債漢

警方於周三（19日）晚上接獲一名51歲女子報案，指在其荃灣沙咀道一唐樓梯間遭一名陌生男子從後箍頸及持刀威脅，並搶去手提袋，損失逾萬元現金，疑犯其後逃去。經深入調查後，警方於昨晚（21日）拘捕一名63歲本地男子，該名被捕人現正被拘留調查。據了解，疑犯欠下約20萬元賭債。



女事主掙扎及反抗期間，被疑犯的刀割傷嘴唇及左手手背。警方檢取證物可見，刀上染有少量血跡。（王譯揚攝）

荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪交代案情，指周三（19日）晚上約7時，女事主（51歲）獨自在荃灣荃新天地商場內的銀行提款機提取現金1萬元，隨後將錢放入手提袋內。

約15分鐘後，女事主欲返回沙咀道唐樓住所，卻在大廈梯間遭一名陌生男子從後箍頸，並持刀威脅她交出手提袋。女事主掙扎及反抗期間，被疑犯的刀割傷嘴唇及左手手背。疑犯其後成功搶去事主的手提袋，沿樓梯梯下樓逃去。

女事主隨即回家通知家人並報案，她由救護車送往仁濟醫院治理，情況穩定。案中她被劫去1.06萬港元現金、手提袋及個人財物。警方其後在附近路邊草叢尋回其手提袋、八達通、手提電話及身份證，但其他財物不翼而飛。

警方在享和街一處後巷起回涉案的刀，並檢取疑犯犯案時身穿衣物，及其身上的現金190元。（王譯揚攝）

荃灣警區重案組隨即接手調查，經過深入分析及翻查大量閉路電視，包括「銳眼計劃」下的閉路電視，鎖定一名目標疑犯，並於昨晚（21日）約11時30分，在荃灣街市街拘捕該名63歲姓徐本地男子，他現正被扣留調查。警方相信被捕人是單獨、因欠債而鋌而走險犯案。據悉，疑犯欠下約20萬元賭債。

行動中，警方在享和街一處後巷起回涉案的約20厘米長生果刀，並檢取疑犯犯案時身穿衣物，及其當時身上的現金190元。

荃灣警區重案組第二隊高級督察張文迪交代案情。（王譯揚攝）

警方重申，對街頭暴力採取零容忍態度，將繼續嚴厲打擊此類罪案。行劫屬非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判處終身監禁，切勿以身試法。

警方藉此機會呼籲市民，尤其是年老的長者，當提取大量現金後，務必提高警覺，多留意身邊的環境及人物。盡量選擇人多、光亮的道路，並找人陪伴，避免單獨行經後巷或昏暗的地方，讓匪徒有機可乘。