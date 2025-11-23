新渡輪撼中環碼頭｜新渡輪：新超號纜繩斷裂觸碰碼頭　載有267人

新渡輪一艘「新超號」今早（23日）撞向中環碼頭，樓梯圍欄被撞斷變形，碎片四散一地，幸無人受傷。新渡輪服務有限公司回覆查詢時指，該船載有259名乘客和8名工作人員，因纜繩斷裂觸碰碼頭，公司仍在調查事件起因。運輸署早前表示，已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告。



據現場圖片可見，事發時「新超Xin Chao」號載有乘客，船頭的欄杆受損。（讀者張先生提供）

新渡輪服務有限公司指，初步資料顯示，屬下一艘載有259名乘客和8名工作人員的渡輪「新超號」，早上8時30分由長洲開往中環，在靠泊中環5號碼頭時，因纜繩斷裂觸碰碼頭，造成船頭欄杆、岸邊欄杆及碼頭樓梯略有受損，幸無人受傷，亦無造成環境污染，渡輪航線服務亦維持正常，公司仍在調查事件起因。

涉事「新超Xin Chao」號船頭的欄杆受損；中環5號碼頭一個樓梯圍欄被撞折斷及變形，碎片散落在地下。（Chi Yim／香港渡輪討論區）

警方今日（23日）上午9時33粉接獲途人報案，指懷疑一艘輪船撞向中環5號碼頭岸邊。人員接報到場，經初步調查，相信該艘船在上址泊岸時，撞向岸邊約1米乘2.5米的欄杆、樓梯石壆及頂蓋，事件列船隻碰撞。事件中沒有人受傷。

運輸署早前表示，已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告，同時確保渡輪服務不受影響。署方正聯繫相關部門盡快維修受損碼頭設施，確保安全；並視乎調查結果作適當跟進。

涉事新渡輪撼向中環碼頭，樓梯圍欄遭撞毀變形。（Living Cheung Chau 活力長洲 / Don Lee 影片截圖）

上址一個樓間位置受撞，圍欄折斷及變形。（讀者張先生提供）

