新渡輪撼中環碼頭｜新渡輪：新超號纜繩斷裂觸碰碼頭 載有267人
撰文：凌逸德
出版：更新：
新渡輪一艘「新超號」今早（23日）撞向中環碼頭，樓梯圍欄被撞斷變形，碎片四散一地，幸無人受傷。新渡輪服務有限公司回覆查詢時指，該船載有259名乘客和8名工作人員，因纜繩斷裂觸碰碼頭，公司仍在調查事件起因。運輸署早前表示，已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告。
新渡輪服務有限公司指，初步資料顯示，屬下一艘載有259名乘客和8名工作人員的渡輪「新超號」，早上8時30分由長洲開往中環，在靠泊中環5號碼頭時，因纜繩斷裂觸碰碼頭，造成船頭欄杆、岸邊欄杆及碼頭樓梯略有受損，幸無人受傷，亦無造成環境污染，渡輪航線服務亦維持正常，公司仍在調查事件起因。
警方今日（23日）上午9時33粉接獲途人報案，指懷疑一艘輪船撞向中環5號碼頭岸邊。人員接報到場，經初步調查，相信該艘船在上址泊岸時，撞向岸邊約1米乘2.5米的欄杆、樓梯石壆及頂蓋，事件列船隻碰撞。事件中沒有人受傷。
運輸署早前表示，已要求渡輪營辦商調查事件並提交報告，同時確保渡輪服務不受影響。署方正聯繫相關部門盡快維修受損碼頭設施，確保安全；並視乎調查結果作適當跟進。
