鳳德邨父女服鼠藥｜48歲漢疑龍眼蜜混鼠藥餵女飲　七旬母揭發報警

鑽石山一名48歲父親，涉嫌餵11歲女兒食老鼠藥被捕。據了解，被捕的姓黃男子患有精神分裂症，與女兒同住於老父母位於鳳德邨黛鳳樓寓所。昨晚（23日）8時黃母發現兒子嘔吐，揭發有人將老鼠藥混入龍眼蜜，餵孫女飲了數杯，於是報警。黃男留有遺書，警方於單位內檢取以保溫壺被存的龍眼蜜作化驗。



今早事發單位一名自稱女童爺爺的老翁應門，指兒子及孫女「冇乜嘢」，清醒留醫。



鑽石山鳳德邨黛鳳樓一名48歲父親，涉嫌餵11歲女兒食老鼠藥被捕。（李家傑攝）

據了解，黃男和父母及女兒同住鑽石山鳳德邨黛鳳樓一單位，昨晚8時，71歲黃男母親發現兒子在廁所嘔吐，其後又發現孫女被餵服幾杯龍眼蜜。黃母更發現，廚房以及大廈梯間都有懷疑是老鼠藥的粉紅色粉末，擔心有人將老鼠藥混在龍眼蜜予孫女飲用，於是報案求助。

警方亦於單位內檢取，以保溫壺被存的龍眼蜜，以作進一步毒理化驗，並在單位檢獲黃男所寫的遺書，經調查後拘捕黃男，案件交由黃大仙警區重案組跟進。兩父女均保持清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。

