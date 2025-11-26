海關鴨脷洲截載私煙貨車　搗千呎倉庫　拘42歲男檢300萬支私煙

香港海關於昨（25日）晚在鴨脷洲截查一輛可疑貨車，搗破一個逾1000平方呎私煙儲存倉庫，該犯罪團伙疑趁夜處理私煙，更圖重新包裝賺差價。海關檢獲約300萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約1350萬元，應課稅值約1000萬元。一名42歲懷疑涉案男司機被捕。



一名42歲懷疑涉案男司機被捕。（陳永武攝）

海關税收罪案調查科稅收調查第一組調查主任趙啟榮講述案情指，香港海關昨（25日）在鴨脷洲進行反私煙行動，其間在一棟工業大廈的卸貨區發現一輛可疑貨車，並留意到車尾處放置了數板可疑紙箱。海關人員隨即截查該名男司機，經檢查後，在貨車車斗及卸貨區檢獲約200萬支懷疑未完稅香煙，遂當場拘捕該名報稱司機的42歲男子。

海關人員隨即搜查該工業大廈內一個單位，在單位內再檢獲約100萬支懷疑未完稅香煙。初步調查顯示，不法分子利用晚間時份，待工業大廈大部分租戶離開後才處理私煙，企圖減低被海關偵查的風險。涉案單位面積逾1000平方呎，相信已被用作具規模的私煙儲存倉庫。

涉案單位面積逾1000平方呎，相信已被用作具規模的私煙儲存倉庫。（陳永武攝）

趙啟榮指，在現場檢獲的懷疑私煙品牌在本地市場並不常見，包裝規格亦與本地市面流通的款式不符。此外，海關人員在涉案單位內發現大量紙箱及空行李箱，不排除犯罪集團計劃將該批私煙重新包裝、更換標籤或外盒，偽裝成正規產品後，再走私出口至煙草稅率遠高於香港的海外地區，藉此賺取巨額差價。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關強調，會繼續採取全方位策略，嚴厲打擊各類私煙活動。海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關二十四小時熱線1828 080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑私煙活動。