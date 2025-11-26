石硤尾斬人｜兩少年梯間慶生捱斬 遺紙包蛋糕生日卡 反黑組調查
撰文：馬耀文
出版：更新：
石硤尾邨昨日（25日）晚上發生斬人血案。兩名同為18歲的少年，在美如樓梯間慶生期間遭人持刀追斬，其中「壽星仔」傷勢頗嚴重，身中多刀一度昏迷；警方正追緝逞兇者，並調查犯案動機。據了解，兩名傷者讀中六，是同班同學，住在美如樓不同樓層的單位。
消息稱，兩名事主分別與家人住在美如樓的低層單位。昨日（25日）同學生日， 張男相約對方在美如樓37樓梯間慶祝。其間他們遭人持刀襲擊，同告受傷，匆匆走到張男家中躲避，並由家人報警。其中「壽星仔」頭部、背部及腰間均有刀傷，須要接受手術，留院瑪嘉烈醫院；張男雙手亦有刀傷，留醫明愛醫院，目前情況穩定。
消息稱，二人沒有欠債、沒有黑社會背景，也並非駐校社工跟進個案，遇襲原因仍有待進一步了解，案件由深水埗反三合會行動組跟進。
警方事後在美如樓一帶搜索，在走廊、升降機、樓梯間等多處發現血迹；又在樓梯間發現一把染血的陶瓷刀、一塊鎅刀刀片、一張生日卡、一個紙包蛋糕及一部屬於張男的手提電話。
與張男為鄰的街坊稱，張男與父母及胞弟同住，平日言行無特別。她目擊兩名傷者由救護員包紮後抬出，其中一人傷勢十分嚴重，她說：「好嚴重，全部包晒，得返隻眼，睇唔到面。」
另一名住37樓的街坊稱：「聽到好嘈，不過無開門，以為隔鄰新搬嚟裝修嘈。」後來開門見到一地血腳印，警方向他們說「樓梯口傷人，（傷者）搭返電梯落去屋企」，今早清潔工人已洗地，沖走血腳印。