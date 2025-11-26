42歲男自稱為外國領事館送文件　攜$8100萬可卡因來港被捕

警方調查發現，有販毒集團安排外籍人士從海外乘搭飛機偷運大量毒品入境，本周一（24日）聯同海關展開反毒品行動，拘捕一名持公務護照從南非抵港、自稱為外國領事館運送外交文件的42歲外籍男子，並檢獲125公斤懷疑可卡因，市值約港幣8,100萬元。據了解，他從烏干達來港，收取400美元報酬。



警方聯同海關展開反毒品行動，拘捕一名42歲外籍男子，檢獲8,100萬元可卡因。（黃偉民攝）

毒品調查科署理總督察何灝庭表示，根據深入調查，警方相信有販毒集團從海外招聘人員，將大量毒品經由香港國際機場偷運入境，繼而供應給本地毒品市場。因此，警方毒品調查科聯同海關人員在本周一（24日）展開針對性執法行動，並在機場及尖沙咀一帶進行部署。

行動期間，警方鎖定一名持公務護照、自稱幫外國領事館運送外交物品的外籍男子。該名男子從南非抵港，名下托運了5件行李。其後，他將這5件行李運送至尖沙咀一間酒店房間內處理，警方隨即採取行動並截查該名男子。在他租住的酒店房間內，警方一共檢獲125磚、每磚重1公斤的懷疑可卡因。

行動中被捕的男子42歲，報稱無業。他將被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（27日）在九龍城裁判法院提堂。警方相信，是次行動成功阻止了這批毒品流入本地市場，並對販毒集團造成重大打擊。

毒品調查科署理總督察何灝庭交代案情。（黃偉民攝）

調查顯示，販毒集團利用外國領事職權運送物品的假象，企圖利用邊境人員給予外國領事或公務人員的通關便利，以逃避邊境執法人員的檢查，掩飾毒品運送活動。

何灝庭表示，販毒組織一再利用這種卑劣及不法手段將毒品運入境內，企圖危害本港社會。他們或許以為可以找到漏洞逃避關口檢查，但警方毒品調查科不僅有能力識破這些技倆，更有信心全面堵截各類毒品流入社會，令毒販無所遁形，將他們繩之於法。