宏福苑五級火．交通消息｜39條巴士線改道　東鐵綫早上加密班次

大埔發生大火。周三（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，之後再升為四級，至晚上6時22分再升為五級，消防正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。運輸署宣布，因火警，大埔多條路段封閉，九巴及新巴多條巴士線改道。宏福苑五級火，最新交通消息，持續更新。



宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

▼11月27日 最新交通消息▼

【0640】因應大埔區附近的交通需要，東鐵綫今早繁忙時段將額外加密相關路段的班次，以疏導客流，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

【0446】運輸署表示，因大埔宏福苑的五級火警，附近一帶將實施特別交通及運輸安排。署方呼籲市民，在出行前留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。

受影響地區多個路段仍需封閉，駕駛人士需改用其他道路。運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心的道路的交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往受影響地區。

公共運輸服務方面，途經封閉路段的39條專營巴士日間路線受影響，需改道行駛。市民應參閱巴士公司網頁或流動應用程式，了解路線最新資訊，並盡量使用鐵路服務。

專營巴士營辦商會派員到主要巴士站協助受影響乘客及維持秩序，並已預留後備車輛和人手應對需求。港鐵會在上午繁忙時段加強東鐵線列車服務，並會加派人員在站內協助乘客。

運輸署發言人表示，一直在緊急事故監察及支援中心統籌下與相關部門緊密協作，密切留意火警對交通運輸的影響。署方已督導營辦商做好應變和服務安排，務求把對乘客出行的影響減至最低。

運輸署緊急事故交通協調中心已提升級別並繼續24小時運作，密切監察區內交通及公共運輸服務情況。區域交通控制中心會按需要調整交通燈的燈號時間，以紓緩交通擠塞。

市民出行前應留意電台、電視台、運輸署網頁（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流動應用程式的最新交通消息。

【01:23】因火警，以下路段現已封閉:

-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段(來回方向)的全線

-吐露港公路(來回方向)通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線

-廣宏街的全線(來回方向)

-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全線

因應大埔多個路段的封路情況，目前預計11月27日早上以下的巴士路線需改道行駛:

九巴第64X,65X,71K,72,72A,72X,73A,73D,73F,73P,73X,74A,74B,74D,74F,74P,74X,75P,75X,263C,265S,271,271B,271P,272E,272P,272X,274P,275X,W3號線

龍運巴士第A47X,E41號線

城巴第B8,79號線

過海巴士第307,307P,907C,907D號線

港鐵接駁巴士第K18號線

【00:00】因應大埔火警，城巴正積極配合該區實施的臨時交通安排。城巴呼籲乘客在周四（11月27日）早上預留足夠交通時間，並透過城巴手機應用程式及網頁輸入路線編號，以獲取最新資訊，公司將密切留意乘客需求調動資源提供服務。

城巴預計巴士路線改道安排將於周四（27日）上午維持，相關路線包括：

79（往粉嶺皇后山及大圍方向）；

B8（往香園圍（蓮塘）口岸及大圍方向）；

307、通宵路線N307（往港島及大埔方向）；

307P、907C、907D（往港島方向）

此外， 為減輕區內交通負荷及達至分流作用，城巴呼籲有需要前往香園圍（蓮塘）口岸的乘客，周四（27日）於服務時段內利用B7號線由粉嶺站往返口岸。

【21：33】九巴下列巴士線須改道，不停廣福邨站

來回方向：

N42A、N73、N271、N307、NA47

往大埔方向：

271S

【22:17】港鐵公司表示一直關注在大埔發生的火警，並密切留意有關地區的交通情況，在服務上盡量作出配合。我們祈願火警盡快救熄，並向各救援及受影響人士致以深切慰問。

港鐵會於明早繁忙時段額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段的班次，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。港鐵會密切留意車務運作，以配合乘客需求。

【20：00】九巴下列巴士線將改道

- W3往上水方向不停大埔沿途各站

下列巴士站需臨時取消

-廣福邨

-廣福道

-寶鄉橋

-大埔公路往九龍方向（雍怡雅苑至九肚山路）沿途各站

【18：25】九巴及龍運公布特別交通消息

受大埔宏福苑火警影響，吐露港公路往大埔方向交通嚴重受阻，九巴及龍運多條北區及大埔區路班次有所延誤。

此外，受廣宏街、大埔公路元洲仔段近廣福邨一段及吐露港公路連接大埔公路元洲仔段的支路來回程封閉影響，九巴及龍運多條大埔區路線需改道行駛，下列巴士站需臨時取消︰

-廣福邨

-廣福道

-寶鄉橋

-大埔公路往九龍方向（雍怡雅苑至九肚山路）沿途各站

【18：05】城巴臨時交通安排

城巴部份途經大埔的巴士路線正實施臨時改道安排，包括79(來回方向)、B8(來回方向)、307(來回方向)及307P(往大埔方向)、907C(往大埔方向)、 907D(往大埔方向)號線，上述路線於廣福邨一帶的巴士站將臨時停用。

城巴呼籲經香園圍 (蓮塘) 口岸往返沙田及大埔的乘客，請使用城巴B7號線於粉嶺站轉乘其他服務。

【17：18】九巴以下巴士站需臨時取消

-廣福邨

-廣福道

-寶鄉橋

-大埔公路往九龍方向（雍怡雅苑至九肚山路）沿途各站

【17：05】九巴以下路線改道

-第72,72A,73A,74A,73X及75X號線(往九龍/荃灣方向)

-第71K號線(往來回方向)

【16：55】運輸署宣布以上路段封閉

-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段(往來回方向)的全線封閉

-吐露港公路(往來回方向)通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線封閉

-廣宏街(往來回方向)的全線封閉

【16：40】因應大埔發生火警，大埔公路–元洲仔段(往沙田方向)近廣宏街全線封閉，及吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段支路行車線封閉。城巴宣布，部分途經大埔的巴士路線正實施臨時改道安排，包括79(來回方向)、B8(來回方向)、307(來回方向)及307P號線，上述路線於廣福邨一帶的巴士站將臨時停用。

乘客敬請預留充足交通時間，並透過城巴手機應用程式及網頁查詢路線編號，以獲取最新的服務資訊。

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（讀者提供）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（讀者黃先生提供）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（讀者提供）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（FB 大埔 TAI PO / Patrick Pun）