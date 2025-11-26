大埔宏福苑五級火｜多人燒傷抵院　穿「黃金戰衣」消防員熏黑昏迷

大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇，火警由三級升至五級，消防動用最少兩條喉及兩隊煙帽隊持續灌救。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。截至傍晚5時，火警造成最少4死5傷，一名消防員殉職；多名傷者陸續送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院救治。



醫院可見，有身穿消防「黃金戰衣」的傷者全身熏黑；多名傷者雙目緊閉躺臥擔架床，需戴上氧氣罩。有醫生前往現場協助傷員。據了解，一名消防員受傷送往威爾斯親王醫院，情況嚴重。



有身穿消防「黃金戰衣」的傷者全身熏黑，送院搶救。（左朗星攝）

大埔宏福苑五級火，其中一名傷者被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）

大埔今午發生四級火警。下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，至下午6時22分再升級至五級。消防動用最少兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。大火其後蔓延到宏泰閣等樓宇。

網上圖片及影片可見，現場火光熊熊，大量濃煙席捲半空。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。