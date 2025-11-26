大埔宏福苑大火災｜暫13死15傷　家屬醫院焦盼傷員　拭淚相擁安慰

大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，其後火勢蔓延至7廈，火警4小時內連升兩級至五級，入夜後仍有人報警求助，指被困單位或天台，亦有人報案指與家人失聯。火警造成多人死傷，一名消防員殉職。警方表示，已設立熱線讓市民查詢這宗火警的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。



根據消防記者會最新數字，火警已造成13死15傷，死傷者除了居民外，亦包括一消防總隊目左腳受傷、一消防員熱衰竭、一消防員死亡。多名傷者陸續送往雅麗氏何妙齡那打素醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院。警方傍晚約5時於那打素醫院急症室門外，設立臨時指指揮中心，供家屬等候認親。至晚上8時許，仍有約30人正在外靜候消息，期間有人拭淚、拍肩膊相擁，互相安慰。



警方於那打素醫院急症室門外，設立臨時指指揮中心，供家屬等候認親。至晚上8時許，仍有約30人正在靜候消息，期間有人拭淚、拍肩膊相擁，互相安慰。（王譯揚攝）

有消防員受傷送院。（夏家朗攝）

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海，消防持續射水撲火。（羅日昇攝）

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

大埔今午發生五級火警。下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，至6時22分升為五級，據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生，入夜後仍有人報警求助，指被困單位或天台，亦有人報案指與家人失聯。

網上圖片及影片可見，現場火光熊熊，大量濃煙席捲半空。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。

大埔宏福苑五級 ，其中一名傷者被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

