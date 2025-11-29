宏福苑大火．時序｜無情火燒7廈奪逾百命　逾43小時發生了何事？

大埔宏福苑五級火災，至今奪逾百命，無數災民喪失摯親、家園盡毁。



消防於11月26日下午2時51分收報，宏昌閣近地下棚架起火，火勢失控蔓延另外6廈，由三級火升級為五級火，死亡人數亦持續上升，至11月28日上午10時18分才宣布大致救熄，歷時足足43小時27分。逾百人枉死，大火雖已救熄，但災情未止。



（01製圖）

▼11月26日▼

大埔宏福苑五級火。（夏家朗攝）

+ 2

14:51 消防處接報宏福苑宏昌閣發生火警

14:56 消防員到達現場後，發現外圍搭建棚架已起火，並蔓延至室內及其他樓宇

15:01 37歲駐守沙田消防局的細搶救車消防隊員何偉豪到達現場參與救援。

15:02 火警升為三級

15:34 火警升為四級。相若時間，消防隊員何偉豪失聯。

16:01 消防隊員何偉豪被在發現在宏昌閣升降機對開一空地昏迷。

16:45 消防隊員何偉豪證實不治

17:15 官方資料指暫有4死，仍有多人報警求助指被困單位或天台。

18:22 火警升為五級

19:30 李家超於社交媒體發文，指已即時啟動「緊急事故監察及支援中心」

20:15 消防處：9人現場死亡，4人送院不治，累計13死。消防估計因風勢及起火的竹棚的碎屑飄至其他大廈，蔓延屋苑7座大廈

21:30 有約900人使用庇護中心

23:00 李家超率眾官員到庇護中心探望災民後，再到威爾斯親王醫院慰問死者家屬及探望傷者

▼11月27日▼

大埔宏福苑11月26日發生五級火，至少40死，278人失去聯絡。火勢翌日（27日）逐漸受控，消防料搜救行動會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

+ 9

00:00 現場不斷有遺體被舁送上黑箱車，陸續有生還者獲救出

01:15 李家超率眾官員交代火災，公布指火警造成36死，279人失聯。3座大廈由外面看已無火光，4座有零星火光，消防處處長評估有足夠人手及能力控制火警。警務處及消防處已成立專責小組調查，發現外牆棚架物料較合規的蔓延速度快、有窗戶被易燃發泡膠封上，事件必會送上死因庭，會循刑事方向調查。

03:36 警方公布，拘捕宏福苑維修工程承建商「宏業建築工程」的2名董事及1名工程顧問涉嫌「誤殺」。警方於火警現場檢走懷疑不合標準的發泡膠板等證物作進一步檢驗。

06:00 增至44死

10:00 死者家屬到富山殮房認屍，包括殉職消防員何偉豪家人。

14:40 消防處：增至55死

15:00 當局開放火場附近的廣福社區會堂，供家屬看照片認屍。

15:50 行政長官李家超到大埔宏福苑視察火災現場

17:00 政府宣布以下工作

1）政府成立「大埔宏福苑援助基金」，投入3億元作為起動資金，接受個人及機構捐款。為每個受影響的宏福苑住戶提供1萬元應急錢。

2）發展局與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。

3）棚架巡查：正在進行中的工程的興建新樓宇或是現樓維修、全部涉及私人樓宇的項目棚架、宏福苑維修的註冊承建商另外11項私樓工程、4個正在進行外牆維修的居屋屋苑。

4）「一戶一社工」跟進宏福苑居民

5）物色近1 000個單位讓受影響居民留宿起碼一至兩個星期。後續的過渡安排以政府的過渡性房屋，估計可提供接近1 800個單位。

21:30 消防處：火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案

22:00 消防處：增至75死

▼11月28日▼

大埔宏福苑五級火第三日（11月28日），仍有不少家屬到廣福邨社區會堂憑相片辨認親人，有人離開時神情哀慟、流淚。（廖雁雄攝）

+ 5

00:00 消防處：增至83死

01:20 消防處：個別4個單位仍在滅火，預計火勢在晚間完全熄滅。全力救援餘下25個求助個案，亦會爆破7廈所有單位，確保無其他被困人士，預計爆破救援工作今早9時完成

06:00 消防處：火警暫造成94死

10:18 將火警大致救熄，大火焚燒逾43小時。

▼11月28日 火警大致救熄後▼

12:00 消息指，廉政公署拘捕宏福苑維修工程的工程顧問公司「鴻毅建築師」2名負責人。

15:00 保安局、警方、消防簡報

1）火警已造成128死，約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體

2）大廈棚網達阻燃要求，但發泡膠板高度易燃，起火後快速蔓延波及其他樓宇，亦令玻璃爆破蔓延到室內，大面積同時起火造成災難

3）12名消防員受傷，一位熱衰竭仍然在深切治療部，沙田消防局同事何偉豪英勇殉職。

4）8廈消防系統火警鐘無響，即將執法。

5）警方調查工作需3至4星期，一完成每廈調查會立即解封。

17:42 政府為每一位死者家屬提供20萬慰問金。每戶派發5萬元生活津貼。

19:47 行政長官李家超宣布，今日（29日）上午8時，聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員默哀3分鐘。全港18區設置弔唁處。

20:30 廉政公署公布，拘捕8名人士，包括宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事、兩名負責監督有關工程的項目經理、3名棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。