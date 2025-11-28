宏福苑大火災｜災民遙望家園不捨　打定輸數家財燒光　料拆廈重建

大埔宏福苑五級大火災，死傷枕藉，居民痛失摯親，也失去家園。火警發生踏入第三個晚上，有無家可歸的居民重回舊地，遙望家園，滿臉不捨。林先生居於宏盛閣低層，他憶述是好奇心救了自己一命，因聽聞隔離大廈火燭，他落樓查看，「點知一睇就冇得return（返轉頭）喇，啲火屎跌晒落嚟」，目擊宏昌閣由低燒到頂，再波及自己大廈。他已「打定輸數」住所燒毁，女兒著他看開一點，「人向度就得，安全就得」，遺憾是兩個相熟的人及他們的愛寵均命喪火海。



他亦怒控屋苑大維修投標疑有黑幕，且維修過程問題多多，但法團「呃人攞票，簽晒代授權書」，即便他一直有出席大會反對也無補於是，「聽聽下都心淡，反對嘅冇用，佢贊成就一定得」。



1983年搬入宏福苑宏盛閣的林先生無家可歸，在火警發生後第三個晚上，重回舊地遙望家園，滿臉不捨。

1983年搬入宏福苑宏盛閣的林先生表示，窗戶以發泡膠板封上，加上維修期有沙塵，故他一向沒開門窗。火警當日，他獨自在家中看電視，妻子則外出，當他發現電視失去訊號，便致電管理公司寫字樓查詢，「佢話冇人投訴，你遲半個鐘頭打嚟啦，佢冇講火燭，但當時已起火。」

後來他隱約聽見有人嗌「火燭」，見到走廊有人急步走，向經過撘棚工人查詢得悉鄰廈起火，「我好奇心重，換返條褲落樓睇，點知一睇就冇得return（返轉頭），啲火屎跌晒落嚟」。當時全部大廈火警鐘均沒響，眼見宏昌閣最先燒起，一路燒上去，消防員已趕至撲救，但消防喉水力最多只達21、22樓，更高層單位已無法撲救。



他慨嘆10月中環華懋大廈棚架發生大火，已曾向女兒傾訴憂慮，「如果我哋呢度呢？仲大單，點知開口中。」他離開住所時，只換了長褲及帶了手機銀包，如今家園隨時被燒光，他已打定輸數，女兒則安慰他「人向度就得，安全就得，嗰啲身外物，日後可以搵到」，遺憾是兩個相熟的人及他們的愛寵在火警中喪命。

林先生無家可歸，暫住女兒家中，並不考慮到政府安排的酒店或中轉屋暫住，因只是短期措施，日後又要再搬走。他預計宏福苑會清拆，故今晚回來多看一眼家園，「返嚟睇多幾次，我都有懷緬㗎嘛。望多幾眼，唔捨得，第日你想見多眼都冇。」希望政府早日交代安置方案，為災民安排居所，然後協助重建屋苑。

問及屋苑大維修問題，林先生甚為不滿，質疑法團、承建商、工程顧問之間有不為人知的黑幕，「由頭到尾我哋都唔滿意，以前主席點解要罷免？因為唔滿意佢。」但第二個主席上任後，仍然每個工程均向住戶索求高價，只是拆個冷氣機便要價1500元。

他提到，大維修原有兩個方案，第一個要價1.5億元，「大修大補，小修小補，邊度壞整邊度」；第二個3.3億元，「全棟樓整，剝皮拆骨」，最終竟通過後者，每戶要出錢16.9萬元。他直斥「委員會呃人攞票，簽晒代授權書，佢有好多票向袋」，他自己及不少業主都有出席會議，但「聽聽下我都唔聽，聽聽下都心淡，反對嘅冇用，佢贊成就一定得」，最終反對無果，簽約通過方案。

業主們無奈分期支付，若不付款便收律師信稱會提告，又或是要多交百分之十的罰款，以及不協助申請政府5萬元補貼，林先生嘆道：「咁你交唔交呀？」。

圖中中間一座為宏盛閣，即林先生所居住的大廈。（香港01記者攝）

工程由去年8月開始，至今仍未完成，但工程期間已問題多多。例如原定維修方案是每兩棟進行，並不是一次過八座，但承建商「一嘢全部拆晒八座佢」，解釋是難安排工人，「整完兩座就運好多竹棚嚟，跟住就話工人向度，如果走咗第日好難搵返嚟，最好叫佢拆埋裝埋啦。」

他亦發現有操鄉音的工人不守規矩吸煙，懷疑是外勞，「我向香港幾十年，邊個香港人我唔知咩？」他曾向有關方面反映，對方回應是禁止該工人繼續在上址工作，但是否真的有解僱卻不得而知。