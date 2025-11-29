珍惜生命｜尖沙咀星光大道對開男子墮海　消防跳海救人︰抱你返去

尖沙咀有人墮海。本周六（29日）晚上10時許，警方接報指，一名年約20歲男子在麼地道66號、星光大道對開墮海，消防到場跳海救人，事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。



兩名消防員當時跳海救人，其中一名消防員從後緊抱事主。（讀者提供）

根據讀者提供的影片，兩名消防員當時跳海救人，其中一名消防員從後緊抱事主，多次表示「你唔好郁」、「我抱你返去」，一時表示「瞓喺我度，個頭挨落嚟」，海面有救生圈飄浮，方便救人，同袍在岸邊戒備，勸喻途人「行開先，唔好阻住做嘢」。

事主和消防員修在消防小艇上，眾人平安無事。（讀者提供）

另一條影片可見，消防船嘗試駛近，但有消防員透過廣播表示「游唔游到過嚟」、「驚夾到你哋」、「我哋掉個頭」，消防員繼續在海面抱住事主，要求「唔好再郁啦OK？唔好反抗」，警方在星光大道圍封現場，防止途人走近影響救援行動。

根據另一條影片，事主和消防員修在消防小艇上，眾人平安無事。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！