警反毒品檢2.8億元可卡因等　拘逾百人最細僅14歲

警方一連27日進行打擊毒品的執法行動，行動中，121人涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」及「製造危險藥物」等被捕，年紀最輕僅得14歲，並檢獲總值約2.8億元不同種類的懷疑毒品。



警方檢獲大量毒品。（警方提供）

警方指毒品調查科一直採取多元化策略，致力打擊任何形式的販毒活動。針對販毒集團利用網上平台販賣依托咪酯、大麻及相關產品的趨勢，人員11月2至29日期間，展開代號「沙鷗」（AMBERFLOCK）的執法行動。

行動期間，人員共偵破77宗涉及毒品的案件，並拘捕96名本地男子、23名本地女子及2名本地女童，年齡介乎14至70歲，涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」及「製造危險藥物」等。

人員在行動中檢獲共約493公斤不同種類的懷疑毒品，總值約2.8億元。檢獲懷疑毒品包括依托咪酯、大麻、四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）產品、可卡因、氯胺酮、海洛英、迷幻蘑菇、冰毒及「毒郵票」等。其中以懷疑可卡因檢獲量最多。

為應對販毒集團利用網上社交平台開設頻道公然販賣依托咪酯及大麻類產品，毒品調查科主動展開調查。警方於11月27日採取收網行動，拘捕3名本地男子。此外，在整個「沙鷗」行動中，亦有5宗案件涉及網上平台販毒。

警方檢獲大量毒品。（警方提供）

警方檢獲大量證物。（警方提供）

警方必須嚴正指出，吸食或濫用依托咪酯會對身體造成嚴重傷害，包括引致精神錯亂、暈厥、呼吸抑制，甚至死亡。非法市場流通的依托咪酯製品來源不明，成分及純度均不受監管，更可能混雜其他危險藥物，大幅增加對使用者的健康風險。

另外，警方亦強調網上世界並非無法可依，並嚴厲譴責販毒集團利用虛假言詞蠱惑青少年，將他們當作代罪羔羊。警方呼籲市民，特別是年輕人，切勿輕信販毒是「低風險、高回報」的「筍工」。無論是吸食或販運毒品，均會令前途盡毀，抱憾終生。

為加強打擊力度，香港政府已分階段將依托咪酯納入法例管制。自2025年2月14日起，依托咪酯及其三種類似物已被列入《危險藥物條例》附表1，列為危險藥物；其後於2025年7月18日進一步擴大管制範圍至所有依托咪酯類似物。政府亦於2025年7月31日將此類物質正名為「依托咪酯」，以杜絕不法分子利用「太空油」等名稱美化毒品，誤導市民。除執法行動外，警方亦積極推行全方位禁毒宣傳計劃，對象涵蓋小學生至大專青年。計劃內容包括為小學生設計的互動禁毒劇場、為高中生與大專生開辦的「禁毒領袖學院」，並透過「禁毒宣傳車」及大型嘉年華等活動，深入社區與校園傳遞禁毒訊息。為提升公眾對「依托咪酯」的警覺性，警方已製作專屬禁毒教材套，並透過教育局發送至全港大專及中小學。教材包含資訊圖表，以及由毒品調查科人員、醫學專家及過來人現身說法的警示短片。所有資源均已上載至警察官方網站，供公眾及學校免費取用。警方將持續與非政府組織及辦學團體緊密合作，並鼓勵學校若發現學生持有可疑物品應立即通報，共同守護青年遠離毒害。

警方重申，對所有毒品均採取「零容忍」態度，絕不容許任何形式的毒品活動危害社會，尤其是荼毒年輕一代。警隊毒品調查科將繼續不遺餘力，以情報主導方式執法，務求從源頭堵截毒品流入，同時從預防及教育方面著手，全方位打擊毒品問題，致力將香港建設成為一個無毒城市。