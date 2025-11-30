宏福苑大火災｜146死79傷　54遺體待辨認　逾40被報失聯者未尋獲

大埔宏福苑五級火警，奪去無數生命。踏入火警發生的第五天，警方災難受害者辨認組（DVIU）人員繼續進入大廈搜索，今午（30日）已傳出令人遺憾的消息，指在宏盛閣發現遺骸。下午5時，警方會見傳媒公佈最新工作進展，證實死亡人數增加至146人，包括DVIU在今日新發現的18具遺體。



宏福苑大火踏入第五天，警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢交代最新數字。（林振華攝）

災難受害者辨認組（DVIU）昨日在宏仁閣及宏道閣沒有發現遺體。至日，再進入宏盛閣、宏建閣及宏泰閣三棟大廈進行搜索工作。目前已經完成處理宏建閣及宏泰閣，宏盛閣的工作仍繼續進行，稍後亦會進入宏新閣工作。

（香港01製圖）

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，罹難人數增至146人，DVIU在上述搜索中找到了30具遺體，包括消防較早前發現的12具，另外亦在其他單位找到18具遺體，分別在樓宇房間、樓梯、走廊、天台發現。受傷人數79人。

警方的傷亡查詢組的排查工作沒有停過，現已成功聯絡159名市民確認安全；另外有92名死者及37名傷者確認為較早前報稱失聯的人士。目前有54具遺體有待辨認。

經逐一聯絡所有致電熱線的報案人，現在有100個個案界定為無法追查。原因包括：第一，有些報案人再聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；第二，報案人澄清想找的親友並非住在宏福苑；第三，報案人並無失聯親友的確實地址，雙方已多年沒聯絡；最後，報案人不能再提供更多資料，供警方作跟進。餘下大約40多名被報失聯的人士，警方都會盡力尋找並確認他們的情況。