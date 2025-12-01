宏福苑大火．尋親｜家屬翻相簿5日無果　慨嘆：每次入去就喊一次

大埔宏福苑五級大火奪去過百條人命，至今仍有54具遺體待辨認及逾40被報失聯者未尋獲。心急如焚的罹難者家屬，災後每天到大埔社區會堂，憑相片辨認遇難者，尋親者中包括尋找79歲失蹤父親林湘的林先生。



林先生與母親獲安置在打鼓嶺，由於地點不太方便，所以二人在深圳租屋，以便來往大埔跟進父親下落。他今日（1日）已是第五度與母親到大埔社區會堂翻照片尋父，指「每次媽咪入去（辨認）就喊一次」，坦言「就算嗰個衝擊我自己接受得到，但其實老人家（母親）很難承受」，希望警方對比相關資料後再通知家屬，免得家屬徒添失落。



林先生直指「每次媽咪入去（辨認）就喊一次」，坦言「就算嗰個衝擊我自己接受得到、但其實（母親）老人家很難承受」。（翁鈺輝攝）

79歲老先生林湘居於宏昌閣1701室，火災後失蹤，當時剛好在內地的妻兒逃過一劫，但回港後已見生活數十載的家園陷火海。

兒子林先生昨日（11月30日）接受電話訪問時提到，與母親在火災第二日後，獲安置到打鼓嶺臨時住宿，他已取得鑰匙，惟因父親仍下落不明，與母親需要每天到廣福社區會堂翻閱相簿，打鼓嶺的臨時住宿位置交通不甚方便，且生活環境難以適應。為讓母親有較好休息，同時方便往來大埔，他暫租住在深圳區，每日下午乘東鐵綫回大埔尋父。

母子二人在大火發生後翌日，已開始到廣福社區會堂翻相簿辨認遺體，但一直無發現，今午是第五天再看照片。兒子林先生提到，只透過相片辨認十分有難度，表示經常不確定裏面的資訊是否和父親有關，例如有時只有提供罹難者的年齡，但沒有身高及其他特徵等資料。他作為非專業人士亦無法好好地鑑定。

失蹤者家屬冀完善辨認流程

警方未有向他索取任何父親的照片，他近日主動向警方提供父親圖片、身體特徵及身高等資料，希望有助早日找到父親。他另提到警方曾提供另一大廈的罹難者照片，經提醒後已有改警。

他坦言，查閱相簿時「就算嗰個衝擊我自己接受得到，其實（母親）老人家都很難承受」，故希望警方在協助失蹤者家屬時，可以提供更多遺體資訊以助家屬辨認，每天通知家屬相關大廈有沒有新消息，或者交代搜索流程。他雖然不介意每天都去辨認，但每次均心情沉重「到底我入去嗰間屋（社區會堂），我要期待有定係冇（父親的消息）？」他表明，並非抱怨當局的工作，亦理解前線辛苦，僅希望改善流程。

雖然林先生與母親連日心情忐忑，但亦感受人間有愛，不止身邊的親戚朋友安慰相助，亦感謝這幾天到場獻花的有心人，令他十分感動：「 我見到竟然由大埔河一直排到林村河」。

林先生昨日曾向《香港01》傳來的長文中形容心情，「自事發至今，我同許多失聯（者）家屬一樣，活在一個沒有儘頭的灰色等待裡：每日守着有限的信息，守着幾張隻有性別的遺體照片，守着電話可能響起嘅瞬間，卻一次次隻收獲沉默。我們唔知蒐尋（搜索）隊今日行咗去邊，唔知幾時會有屬於自己屋企附近嘅消息，甚至唔知要等幾多個明天，先至有一個明確嘅答案。」

他又指：「日復一日，猜測與焦慮像潮水般淹沒理智。向警方追問時，例如人數、進度、任何多一點嘅細節，對方都唔肯透露任何數字、任何進度、任何再多一點點的信息，令你同其他家屬無所適從。我們明白災難應變複雜，亦理解檢驗需時，但冇消息、冇時間表、冇計劃嘅空白，比任何壞消息更折磨人心——它令希望懸而未決，令痛楚無限延長。」

他指出，「理解災難應對的複雜性，進展緩慢並非家屬苛責的理由，但信息不透明才是焦慮的根源」由於自己正親身經歷這種無助，他希望「將我哋嘅煎熬轉化成可實踐嘅改變」，提出數項建議，包括希望政府能分階段搜救、遺體檢驗、身份核對、家屬通知的預估時間線；公佈更多遺體資料，包括身高體型、衣物飾物、身體特徵等；每日定時以統一渠道發佈新消息；主動解釋延遲原因，若環境危險等導致進展放緩，或者因檢驗複雜如DNA比對需時等，及時向公衆説明。