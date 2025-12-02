海關破遠洋船走私案　往印尼貨櫃檢1.95億元貨

香港海關11月19日偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值約1.95億元。



海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，遂部署執法行動，鎖定一個原定由香港出發經遠洋船運往印尼的可疑貨櫃進行查驗。



香港海關偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值約1.95億元。（海關提供）

海關當日檢查該個運往印尼、報稱載有計數器、手錶的貨櫃。經查驗後，除了放置於靠近貨櫃門的計數器及手錶，海關人員在該貨櫃內檢獲大批懷疑走私貨物，包括液晶顯示面板、醫療設備、電子產品及汽車零件等。

案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。