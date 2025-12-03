西半山寶翠園吊船傾側　2工人困逾30層高空　消防飛將軍救出無恙

西半山發生驚險吊船意外。今日（3日）下午2時50分，警方接獲寶翠園8座保安報案，指兩名男女工人在大廈外牆工作時，吊船疑故障傾側「半天吊」，兩人因此被困逾30樓高空。據悉，工人均有佩戴安全帶。一名68歲姓甄男工人及一名49歲姓李女工人，其後由消防「飛將軍」救出，救護員在場戒備，經檢查後證實兩名工人沒有受傷。



現場可見，吊船向左傾斜，有被困工人一度用手撐住外牆。消防員到場派出「飛將軍」由天台游繩而下，靠近吊船將工人救回安全位置。據悉，當時工人正進行外牆維修工作，警方正調查事發原因。



信德集團回覆《香港01》查詢指，兩名工程人員均持有與吊船操作相關的安全證書；涉事吊船有遵循安全管理規範，於11月29日完成最近一次的詳細常規安全檢測，施工前亦由合資格技術人員完成現場組裝與安全驗收。集團指，旗下物業管理公司已立即與工程負責人召開檢討會議，敦促承辦商全面加強監測日後的施工安全。



▼重溫救援經過直播▼

兩名工人在寶翠園8座外牆工作時，吊船疑故障傾側「半天吊」，兩人被困半空。（林振華攝）

消防員到場派出「飛將軍」由天台游繩而下，靠近吊船將工人救回安全位置。（林振華攝）

信德集團回覆查詢指，今午3時接報，旗下由信德物業管理有限公司負責管理的西半山薄扶林道物業項目「寶翠園」，兩名外判承辦商工程人員操作吊船，為屋苑第八座執行外牆維修工作期間，因吊船突發機件故障，導致船身傾側，兩人被困。

現場工作人員即時報警，消防員到場後成功將受困工程人員救出。經確認，兩名人員施工期間全程佩戴安全裝備，事後毋須送院檢查，事件中無人受傷。

經調查證實，兩名工程人員均持有與吊船操作相關的安全證書；涉事吊船有遵循安全管理規範，於 11月29日完成最近一次的詳細常規安全檢測，施工前亦由合資格技術人員完成現場組裝與安全驗收。

事發後，物業管理公司已立即與工程負責人召開檢討會議，敦促承辦商全面加強監測日後的施工安全，強化現場安全管理與應急處置機制。集團對此次事件高度重視，始終將人員安全置於首位，未來將持續以最嚴謹的態度對待各項工程管理，不斷完善安全防範措施，防止同類事件發生。

消防員到場派出「飛將軍」由天台游繩而下，靠近吊船將工人救回安全位置。（林振華攝）

消防員到場派出「飛將軍」由天台游繩而下，靠近吊船將工人救回安全位置。（林振華攝）