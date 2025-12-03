屯門安定邨謀殺｜51歲精神病夫被控謀殺、縱火兩罪　明日提堂

屯門安定邨昨日（2日）發生倫常謀殺案。一名確診精神分裂的51歲男子，與妻子發生爭執後，懷疑情緒失常，以一把28厘米長切肉刀向妻子施襲，再以打火機點燃紙張及雜物。50歲妻子身上有20處嚴重刀傷及燒傷，送院後不治。



警方案發當日拘捕該名男子，今日（3日）表示，將暫控一名51歲男子一項謀殺罪及一項縱火罪。案件將於明日（4日）上午在屯門裁判法院提堂。



警方於案發單位內檢獲一把懷疑涉案切肉刀。（王譯揚攝）

昨日（2日）清晨6時59分，警方接報屯門安定邨定福樓一低層單位發生火警，消防員抵達後，發現火場面積達1米乘1米，隨即救熄，並認為火警原因有可疑。救護員其後在單位客廳，發現一名姓陳（50歲）女子昏迷到臥地上，身上有多處嚴重刀傷，亦有燒焦痕跡。該名女子被送到屯門醫院搶救，早上8時19分證實不治。

警方在單位外，拘捕一名姓洪（51歲）男子涉嫌「謀殺」、及「縱火」，他左手受傷，清醒被送往屯門醫院，其後轉送至青山醫院治理。案件交由屯門警區重案組接手調查跟進，稍後將安排驗屍，以確定死者死因。

屯門警區刑事總督察莊婉娜表示，死者為本地女子，任職便利店職員。而被捕男子為死者丈夫，同為本地男子，報稱任職保安員。上述單位只有兩人同住，被捕人在10年前確診精神分裂，長期接受精神科治療；而死者則沒有任何精神病患紀錄。

據了解，兩人膝下有一名年約20歲兒子，3年前到外國留學，並沒與兩人同住，涉事家庭並沒由社署跟進，亦沒有家暴記錄等前科。

屯門重案組到場調查。（羅敏妍攝）

警方經調查後得知，其鄰居及其非同住家人透露，涉案夫婦經常因瑣事吵架。今日清晨時分，鄰居聽到涉案單位傳出女子哭喊聲，相信當時夫婦發生爭執，男子精神受刺激，利用一把切肉刀，向死者進行施襲，以致其頭部、頸部、雙手，有多於20處嚴重刀傷。

現場及死者身上均有燒焦痕跡，因火勢猛烈，被捕人因驚慌逃離單位現場，徬徨之際向保安員及父親求助，保安員報警，揭發案件。警方於案發單位內，檢獲一把懷疑涉案切肉刀、一個打火機，以及一些被焚燒過的紙張。所有證物將會交由政府化驗所化驗。

根據初步調查，案件不涉及感情第三者、經濟問題，警方相信為被捕人的個人情緒及精神受刺激，以致慘劇發生。女死者死因有待法醫解剖後確認，被捕男子現正被扣留調查，稍後被暫控一項「謀殺」罪，將會交由屯門法院提堂處理。

警員進入大廈調查。（羅敏妍攝）

現場可見，警員在6樓進行調查。（羅敏妍攝）

+ 4